بأقساط ميسرة 60,000 ريال منتج آهل بدون كفيل وبلا رسوم أو فوائد مالية

بأقساط ميسرة شهرية لمدة خمسة سنوات هي أحد المزايا التمويلية المتاحة لدى منتج آهل السعودي التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية في السعودية ويمتاز الآن بالحصول على التمويل بدون رسوم إدارية وبلا فوائد إضافية حتى مبلغ تمويل يصل إلى 60,000 ريال سعودي بموافقة منتج آهل بعد توفير جميع الشروط والمتطلبات الأساسية المطلوبة ويعتبر من أهم التمويلات الميسرة لأنه مخصص لخدمة المواطن السعودي بدون أرباح عليه فهو كمثل القرض الحسن وعند التقديم يتم الحصول على التمويل بدون فوائد مالية بالتقسيط الشهري المرن لمدة 60 شهر تقريبًا عبر منتج آهل بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية في السعودية.

الشروط اللازمة للموافقة على منتج آهل بنك التنمية الاجتماعية 1443

يحتاج منتج آهل السعودي توفير بعض الشروط ومنها الحصول المسبق على تمويل شخصي إجتماعي مثل تمويل الأسرة أو تمويل الزواج أو تمويل الترميم وغيرها من التمويلات الإجتماعية الميسرة في البنك ويجب سداد جميع الأقساط المستحقة على التمويل قبل التقديم الإلكتروني على تمويل منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية في السعودية لذلك سوف نوضح للجميع كافة وأهم الشروط اللازمة كالتالي بالتفصيل:

شرط هام توفير موافقة الكفيل الغارم السعودي بالمملكة العربية السعودية من جميع العملاء المتقدمين لطلب التمويل ماعدا موظفي الحكومة السعودية لا يشترط توفير موافقة الكفيل الغارم.

كذلك يجب الحصول المسبق على تمويل إجتماعي مثل تمويل الأسرة أو الزواج أو الترميم وغيرها من التمويلات المتاحة بالبنك.

إيضًا يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وعمره يبلغ 18 عام فأكثر من ذلك حتى 60 عام فقط لا غير لدى منتج آهل التابع إلى بنك التسليف والادخار السعودي.

أهم المزايا التمويلية المتاحة لدى منتج آهل السعودي بالمملكة