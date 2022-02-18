تعديلات نظام المحاماة السعودي الجديد 1443

تم الإعلان عن تعديلات نظام المحاماة لدى المملكة العربية السعودية لعام 1443 هجرية حيث قام وزير العدل بالموافقة الكلية على تعديل ما يخص مزاولة مهنة المحاماة، وأجاز وزير العدل ترخيص مكاتب المحاماة للجنسيات الأخرى، وقد حضر اجتماع مجلس الوزراء خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان في مدينة الرياض، ومن خلال السطور القادمة سنقوم بتوضيح التعديلات.

تعديلات نظام المحاماة السعودي الجديد

قام وزير العدل السعودي وليد بن محمد بن صالح الصمعاني بوضع عدة أهداف للتعديلات التي وضعها في نظام المحاماة الجديد منها:

تعمل على رفع الكفاءة لجميع جوانب المنظومة العدلية.

علاوة على ذلك العمل على تطوير مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية.

وقبل كل شيء تعمل على تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة.

بالإضافة إلى ذلك تعمل على الالتزام بالمسؤوليات المهنية لدى المملكة العربية السعودية.

التعديلات التي طرأت على مهنة المحاماة

يمكننا توضيح التعديلات بالنقاط التالية:

قبل كل شيء يجب توضيح الشروط الواجب توافرها حتى يمكن من خلالها فتح مكتب للمحاماة، ومزاولة المهنة داخل المملكة العربية السعودية.

علاوة على ذلك تعديل المدة المطلوبة للخبرة في مزاولة مهنة المحاماة حتى أصبحت خبرة سنتين بدلاً من ثلاثة سنوات.

والأهم من ذلك كله يجب تحديد كثير من الأحكام الواجب توافرها للسماح بمزاولة مهنة المحاماة حتى تقوم برفع مستوى الكفاءة المهنية.

بالإضافة إلى ذلك قام بإلغاء السماح بالمرافعة عن الوكلاء بدون ترخيص.

في غضون ذلك السماح برفع دعاوى تأديبية حتى تعمل على تعزيز مبدأ النزاهة ومبدأ الشفافية.

والأهم من ذلك كله العمل على ارتقاء معايير المهنة، والعمل أيضاً على ضبط الالتزامات.

المواد التي نص عليها نظام المحاماة الجديد

قام رئيس مجلس الوزراء السعودي بوضع مواد منها:

المادة الأولى: القصد من مهنة المحاماة هي المرافعة عن الغير أمام ديوان المظالم والمحاكم بموجب القرارات والأنظمة تحت مسمى المحامي، ويحق أيضاً الترافع عن النفس.

والمادة الثانية: قامت وزارة العدل بإعداد جدول عام قامت فيه بوضع قيد أسماء المحامين الذين يمارسون المهنة، وقيد آخر لغير ممارسي تلك المهنة.

المادة الثالثة: قام بوضع شرط أن مزاولي مهنة المحاماة لابد من وجود اسمه في قيد ممارسي المهنة.

وفي ختام السطور السابقة نكون قد قمنا بتوضيح تعديلات نظام المحاماة. الذي قام بوضعها اجتماع مجلس الوزراء السعودي بحضور ولي العهد السعودي. سمو الأمير محمد بن سلمان. وقمنا بتوضيح عدة نقاط للتعديلات التي طرأت على نظام المحاماة، والمواد التي نص عليها نظام المحاماة.