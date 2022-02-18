نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “كم باقي على الضمان” موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور للمؤهلين sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم آخر أخبار الضمان الاجتماعي المطور، حيث يتسائل المئات من المواطنين والمواطنات في السعودي عن كم باقي على الضمان، وخاصة من تم قبولهم في الضمان المطور، حيث تعرفنا معكم على كيفية الاستعلام عن أهلية الضمان المطور 1443، حيث تعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نتائج الأهلية الخاصة بطلبات الكثير من الأفراد المستقلين والأسر بشكل يومي، وسنتابع معكم في هذا المقال موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور وطريقة التواصل للاستفسار عبر رقم الضمان الاجتماعي الموحد، فتابعوا معنا.

الضمان المطور

ويعتبر الضمان المطور أحد أهم الأشياء التي تشغل بال الآلاف من المواطنين في المملكة بشكل يومي منذ أن تم الإعلان عن إطلاقه من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في نوفمبر 2021 الماضي، حيث يتسائل الكثير من الأشخاص عن ما هو الضمان الاجتماعي وشروطه التي تعرفنا عليها في مقال شروط الضمان الاجتماعي الجديد.

حيث تقدم منذ أن تم الإعلان عن الإطلاق حتى الآن ما يزيد عن 220 ألف اسرة، وقد تم الإعلان عن نتائج أكثر من 70 ألف منهم وهذا حسب ما جاء على لسان وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في أحد المقابلات منذ فترة، وأعداد المتقدمين والمقبولين تزيد كل يوم، وهذا ما يشكل ضغطا على الوزارة يسبب تأخر النتائج في الكثير من الحالات.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي

وفي حالة لم تكن مسجلا في الضمان المطور، فيمكنك التسجيل بكل سهولة عن طريق اتباع الخطوات الموضحة التالية، مع العلم أنه ينبغى عليك التسجيل اذا كنت راغبا في الاستفادة سواء كنت مستفيدا من الضمان القديم أم لا، وهذا قبل يوم 23 مايو 2022 حيث سيتم غلق التسجيل حينها.

وقد شرحنا لكم بالتفصيل الكافي والوافي كيفية التسجيل في مقال التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

كم باقي على الضمان

أما بخصوص الموعد الخاص بنزول معاش الضمان المطور للمستفيدين الجدد فإن الوزارة بدأت صرف الضمان المطور للمستفيدين من يوم 20 يناير 2022 حيث يتم الإيداع للمستفيدين من حينها.

وفي حالة تم قبولك ستنتظر الضمان الخاص بك مع الدفعة التالية مباشرة، والتي لم تحدد الوزارة هل سيتم صرفها يوم 20 من كل شهر ميلاديا أو في بداية كل شهر ميلاديا مع النظام القديم، وقد ناقشنا معكم هذا الموضوع في مقال راتب الضمان شهر مارس.

رقم الضمان الاجتماعي الموحد

ويمكنك التواصل مع وزارة الضمان الاجتماعي في حالة واجهتك اي مشكلة في الصرف أو تأخرت عليك الدفعة الخاصة بك رغم قبولك من فترة طويلة، وهذا عبر الرقم 19911.