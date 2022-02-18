كيف اضيف تابع في الضمان الاجتماعي المطور 1443

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عمر شويل - جدة كيف اضيف تابع في الضمان الاجتماعي المطور السعودي الجديد كان ولا يزال من الأسئلة التي يبحث عدد كبير من أبناء المملكة العربية السُّعُودية المستفيدين من الضمان المطور عنها. خصوصًا عند الرغبة في إضافة مولود جديد أو الزوجة أو ابن أو ابنة في الضمان. في هذا الصدد. سوف يتم عبر موقع ثقفني لاحقا. توضيح طريقة إضافة التابعين في الضمان المطور بالتفصيل.
نظام الضمان المطور
نظام الجديد في الضمان الاجتماعي داخل المملكة العربية السُّعُودية هو عباره عن نظام مستحدث من اجل تطوير نظام التبادل القديم حيث يصنع هذا النظام المتطور الى وصول الدعم حقا الى مستحقيه.
فضلا عن توفير نِقَاط دعم متعددة وليست مقصوره على الدعم المالي فقط في الضمان المطور مثل دعم التعليم والدعم الصحي للعلاج ونعم التدريب المهني من اجل مساعده الشباب على قبل الالتحاق بالوظائف المختلفة.
كما يصنع هذا النظام الجديد الى وضع مجموعة من الشروط والأحكام الصارمة بحيث ما يحصل على هذا الدعم أي شخص غير مستحق مع وضع عقوبات لمن يخالف ذلك. والتأكد أيضًا أن الدعم يصل إلى جميع أفراد الأسرة ولا يستأثر به رب الأسرة لنفسه فقط.
كيف اضيف تابع في الضمان الاجتماعي المطور
يمكن للمواطنين في المملكة العربية السُّعُودية إضافة تابعين جُدد إلى حساب الضمان الاجتماعي عبر الطريقة التالية:
- الذَّهاب الى الموقع الرسمي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- تسجيل الدخول الى حساب المستخدم برقم الهُوِيَّة وكلمه السر كما يمكن تسجيل الدخول عبر بوابه النفاذ الوطني و بيانات حساب منصة أبشر.
- يجب إدخال كلمة المرور واسم المستخدم هو الرمز المرئي ثم النقر على تسجيل دخول.
- في هذه الأثناء سوف يصل الى المستخدم كلمة مرور مؤقته في رسالة قصيرة على الهاتف الجوال يجب إدخالها في المكان المخصص لها على الموقع. ثم انقر على متابعه
- سوف تظهر هنا رسالة تفيد بانه قد تم تحقق النجاح ويجب الانتظار قليلا حتى يتم تحميل الموقع.
- بعد الانتهاء من تسجيل الدخول الى البوابة بنجاح يجب الضغط على الخِدْمَات الإلكترونية.
- ثم من أسفل الصفحة يتم الضغط على (خِدْمَات إدارة التابعين).
- بعد ذلك النقر على (التقديم الآن).
- من خلال صفحة إدارة التابعين. يجب الضغط على الدخول إلى الخدمة.
- وسوف يظهر للمستخدم هنا قائمة تشمل شروط إضافة تابع في الضمان.
- بعد الانتهاء من قراءة الشروط بدقة. يجب النقر على أيقونة (إضافة تابع جديد).
- ثم البَدْء في إدخال البيانات الخاصة بالتابع الجديد مثل: رقم الهُوِيَّة الوطنية، تاريخ الميلاد، صله القرابة، الحالة الاجتماعية والمستوى التعليمي والوظيفي، والجنسية.
- كما يجب أيضا إدخال رقم هُوِيَّة الأم وتاريخ ميلاد الأم بالمهجري.
- بعد الانتهاء يتم الضغط على التالي.
- سوف يتم هنا الانتقال الى صفحه رفع المرفقات ويجب هنا رفع مِلَفّ سجل الأسرة.
- بعد الانتهاء من كافه الخطوات السابقة بشكل صحيح سوف تظهر للمستخدم رسالة تفيد بانه قد تم إرسال طلب إضافة تابع بنجاح.
- سوف يحصل المستخدم هنا على رقم الطلب.
- يجب الاحتفاظ بهذا الرَّقَم من أجل متابعة حالة الطلب ومراجعته في أي وقت.