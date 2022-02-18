كيف اضيف تابع في الضمان الاجتماعي المطور 1443

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عمر شويل - جدة كيف اضيف تابع في الضمان الاجتماعي المطور السعودي الجديد كان ولا يزال من الأسئلة التي يبحث عدد كبير من أبناء المملكة العربية السُّعُودية المستفيدين من الضمان المطور عنها. خصوصًا عند الرغبة في إضافة مولود جديد أو الزوجة أو ابن أو ابنة في الضمان. في هذا الصدد. سوف يتم عبر موقع ثقفني لاحقا. توضيح طريقة إضافة التابعين في الضمان المطور بالتفصيل.

نظام الضمان المطور

نظام الجديد في الضمان الاجتماعي داخل المملكة العربية السُّعُودية هو عباره عن نظام مستحدث من اجل تطوير نظام التبادل القديم حيث يصنع هذا النظام المتطور الى وصول الدعم حقا الى مستحقيه.

فضلا عن توفير نِقَاط دعم متعددة وليست مقصوره على الدعم المالي فقط في الضمان المطور مثل دعم التعليم والدعم الصحي للعلاج ونعم التدريب المهني من اجل مساعده الشباب على قبل الالتحاق بالوظائف المختلفة.

كما يصنع هذا النظام الجديد الى وضع مجموعة من الشروط والأحكام الصارمة بحيث ما يحصل على هذا الدعم أي شخص غير مستحق مع وضع عقوبات لمن يخالف ذلك. والتأكد أيضًا أن الدعم يصل إلى جميع أفراد الأسرة ولا يستأثر به رب الأسرة لنفسه فقط.

كيف اضيف تابع في الضمان الاجتماعي المطور

يمكن للمواطنين في المملكة العربية السُّعُودية إضافة تابعين جُدد إلى حساب الضمان الاجتماعي عبر الطريقة التالية: