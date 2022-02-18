قرض جديد بلا كفيل ولا رسوم للقطاع الخاص الشركات الغير مضافة بأسهل إجراءات

قرض جديد بلا كفيل ولا رسوم إدارية مخصص للجهات الغير معتمدة من القطاع الخاص، وذلك عبر البنك الأهلي السعودي الأفضل دائماً في كافة المعايير منها تخصيص جانب من القروض للفئات الغير مدرجة لأن ليس لهم ممول مضمون ومٌعتمد من مؤسسة النقد العربي السعودي مثل البنك الأهلي، فيما وفر لهم كافة المميزات التي تشمل التمويل الشخصي لبقية الأشخاص شرط أن يستوفي العميل كل المعايير والضوابط المطلوبة وتقديم المستندات والوثائق التي تؤهل الحصول على المال، وذلك يتم بأسرع وقت وأسهل إجراءات ممكنة، حيث تسعى الحكومة السعودية إلى توفير كافة الاحتياجات سواء المالية أو غيرها من أجل تحسين معيشة المواطن والمقيم، في إطار دعم التحول الرقمي لكي يعمل في شتى المجالات للوصول إلى هدف رؤية المملكة عام 2030م.

شروط قرض جديد بلا كفيل ولا رسوم للقطاع الخاص من البنك الأهلي السعودي

مخصص للسعوديين فقط، فيما يوفر البنك الأهلي تمويل شخصي بدون كفيل لغير السعوديين ولكن شريطة الجهات المعتمدة.

لا يقل الراتب عن 5.000 ريال سعودي.

يشترط أن لا تقل فترة الخدمة في العمل عن عام كامل منذ بداية التعيين.

عمر العميل لا يقل عن 25 سنة ولا يزيد عن 60 عام.

تحويل الراتب إلى البنك عبر نظام سريع.

لابد من إيداع ثلاث رواتب على الأقل.

مميزات تمويل الجهات الغير مضافة من البنك الأهلي

يقدم البنك الأهلي السعودي عدة برامج تمويلية كلها خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية، حيث يكون العقد بنود منصوصة وفق قوانين وأنظمة البنك المركزي السعودي أي تضمن الحقوق للطرفين ويحق لك إمكانية السداد المبكر، بالإضافة إلى التأمين التكافلي المجاني حيث يتنازل البنك عن سداد مديونية القرض أو بقية الأقساط في حالة العجز الكلي أو الوفاة لاقدر الله (حسب بوليصة التأمين)، علاوة على ذلك يستطيع العميل الحصول على تمويل بدون ضامن بالتقسيط المرن على 5 سنوات بقسط يناسب راتبك، يوفر البنك إمكانية تأجيل قسط شهر رمضان كل عام على مدار الخمس سنوات السداد.

كيفية الحصول على قرض بلا كفيل ولا رسوم البنك الأهلي

الدخول عبر رابط موقع البنك الأهلي السعودي .

اختر التمويل الإسلامي ومنه حدد (تمويل موظفي القطاع الخاص للجهات الغير مضافة).

إقرأ الشروط جيداً ثم أذهب إلى خانة التمويل الشخصي واختر من بين الأيقونات (تقدم بطلبك الآن).

ثم تعبئة نموذج الطلب وتحديد نوع القرض والقيمة وإدخال البيانات المطلوبة والمستندات (خطاب تثبيت الراتب + شهادة بيان مدد وأجور مشترك).

استكمال تعبئة الاستمارة ثم إرسال وسوف يتم التواصل معك من قبل البنك عند قبول الطلب.

ولمزيد من المعلومات حول كيفية الحصول على القرض يمكن التواصل عبر خدمة العملاء على رقم 8002441005 قسم المبيعات.