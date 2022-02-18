ظهور استحقاق الضمان sbis.hrsd.gov.sa بنتائج مؤهل أو غير مؤهل للمرحلة الثانية و رد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تلك النتيجة، وأخر الأخبار الخاصة بالمسجلين بالضمان المطو الجديد حسب لقاء الوزير الذي أعلن فيه قبول أكثر من 72 ألف اسرة بالمنظومة الجديدة، والموعد الخاص بمقبولي التأهيل بالمرحلة الثانية في شهر فبراير 2022 وكيفية احتساب الراتب المتقاضي من الوزارة حسب راتب الموظفين بالشهر، تقوم الوزارة بالرد على كافة التساؤلات عبر تويتر.

استحقاق الضمان المطور sbis.hrsd.gov.sa راتب مارس ( مؤهل – غير مؤهل) حاسبة الدعم الشهري

تعلن وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية بشكل يومي أخبار جديدة عن أخبار نتيجة الضمان المطور الجديد حيث يترقب المسجلين منذ بداية الشهر الموعد المقرر للانتهاء من مراجعة التسجيلات وإرسال رسائل التأهيل والتي يتحدد على أساسه موعد نزول الراتب بالمصرف للمقبولين، وترد الوزارة على لسان وزيرها في العديد من اللقاءات المتاحة له عن مراجعة الوزارة للطلبات والتسجيلات والتأكد من البيانات والأهلية كما يتم التراسل بين الوزارة والمستفيد بالرسائل النصية للقبول أو الرفض.

أسباب نتيجة غير مؤهل في الضمان المطور

أن يكون قام بمحاولة التسجيل بالرابط القديم للضمان والذي يتوقف العمل عليه بشكل كامل في مايو 2022.

تسجيل بيانات غير كاملة في منصة الضمان الاجتماعي المطور.

التلاعب في الدخل أو عدم تسجيل الدخل الشهري للأسرة جميعها بشكل صحيح ، مكتسب أو غير مكتسب.

إذا تم مراجعة البيانات والتأكد من حصول المستفيدين على راتب كبير أعلى من الحد المانع للضمان.

تسجيل رقم هاتف نقال غير صحيح بما يمنع وصول رسالة التأهيل إليه.