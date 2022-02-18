الاستعلام عن وثيقة تأمين المركبات برقم اللوحة 1443 عبر أبشر وزارة الداخلية

الاستعلام عن وثيقة تأمين المركبات برقم اللوحة عبر بوابة أبشر وزارة الداخلية وذلك بطريقة إلكترونية ضمن الخدمات المجانية المتاحة للمواطنين والمقيمين، حيث تتيح لهم تخليص كافة الإجراءات الحكومية بسرعة عبر تقنية رقمية فريدة التكنولوجيا في المملكة العربية السعودية، وذلك سعياً من الحكومة السعودية لتحقيق التطور الخدمي لجميع المجالات في القطاعات منها المرور وإمكانية الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات والاستعلام عن المخالفات المرورية وإمكانية الاعتراض عليها، تجديد رخصة القيادة ورخصة السير، بالإضافة إلى خدمة مزاد اللوحات..وغيرهم الكثير من الخدمات، عبر خدمة حجز المواعيد المخصصة لإتمام المهام.

الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات

وهي خدمة تتيح للمواطن أو المقيم معرفة صلاحية التأمين على السيارة وهذا من أجل التجديد وإتخاذ الإجراءات في حالة إن كانت الصلاحية أوشكت على الانتهاء، وذلك بخطوات بسيطة شرط أن يتم إدخال رقم اللوحة أو رقم الهوية والرمز المرئي، والضغط على كلمة عرض لكي تظهر البيانات المطلوب البحث عنها وكل تفاصيل صلاحية التأمين ومتى تنتهي وموعد التجديد.

طريقة الاستعلام عن وثيقة تأمين المركبات برقم اللوحة

لابد أن يكون لديك حساب شخصي مسجل بالفعل عبر بوابة أبشر الإلكترونية وفي حالة إن لم يكن لديك حساب من قبل لابد من الدخول على الرابط المرفق اسفل واختيار (أبشر أفراد) على يمين الصفحة سوف تجد خانة تسجيل مستخدم جديد ومنها سوف يفتح لك النظام صفحة بها تعبئة بيانات المستخدم ومن ثم التحقق وتوثيق الحساب واستكمال التسجيل حتى الانتهاء، وبعدها تستطيع الاستفادة من خدمات أبشر ومنها استعلام وثيقة تأمين السيارات بالخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر بوابة أبشر الإلكترونية كما شرحنا فوق إذا لم يكن لديك حساب.

حدد أبشر أفراد ومن ثم تسجيل الدخول باسم المستخدم ورقم الهوية وكلمة المرور.

اختر خدماتي ومنها المرور ثم الاستعلامات يليها ايقونة الاستعلام عن وثيقة تأمين المركبات.

سوف يعرض لك النظام صفحة بها قائمة تشمل السيارات الممتلكة أو إذا كانت سيارة واحدة.

اختر السيارة التي تريد الاستعلام عنها ، وتعبئة الحقول المطلوبة.

ثم الضغط على زر استعراض وثائق التأمين ستظهر المعلومات.

كيفية تجديد تأمين المركبة