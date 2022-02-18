نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلول وزارة الإسكان السكنية أهم المنتجات وطريقة التقديم عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة حلول وزارة الإسكان السكنية من أهم الأشياء التي يعمل على التعرف عليها المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، حيث تتيح لهم الوزارة إمكانية الحلول على تجربة شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق وغيرها العديد من منتجات وزارة الإسكان المتعددة والتي يستطيع المواطن الحصول عليها في حالة توافر شروط وزارة الإسكان الجديدة 2022 ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على حلول وزارة الإسكان السكنية.

حلول وزارة الإسكان السكنية

تتضمن حلول وزارة الإسكان السكنية عدد من المبادرات المتعددة والتي تسعي إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 في امتلاك المواطنين أكبر نسبة من الأراضي بالمملكة.

منتجات وزارة الإسكان

من أهم المنتجات التي يتم توفيرها من قبل وزارة الإسكان بغرض سد احتياجات المواطنين وتمكينهم من الحصول على وحدات وأراضي تضمن لهم معيشة كريمة ما يلي:

منتج الوحدات تحت الإنشاء

تقدم الوزارة من خلال هذا المنتج عدد من الوحدات التي تكون أما تحت البناء أو في مرحلة التطوير على أن يتم وضع التصاميم الخاصة بها وإلزام المطور العقاري بتنفيذها بكل دقه.

ويهدف هذا المنتج إلى الآتي:

عرض الوحدات السكنية بأسعار منخفضة للمواطنين.

ضمان حقوق المشترين ويكون هذا بفضل الإجراءات التي تضمن ذلك للمواطن.

يعمل هذا المنتج على تحفيز المنافسين على التطوير وتقديم أفضل العروض.

عرض عدد أكبر من المشاريع والوحدات في السوق.

التأكد من سلامة وكفاءة الوحدات المصممة للسكن.

منتج الأراضي السكنية

توفر الوزارة العديد من المخططات التي تغطي أنحاء المملكة ويتاح للمواطنين الاختيار من خلالها وللتقديم على تلك الأراضي يتم إتباع الآتي:

دخول منصة سكني الرسمية.

من خلال القائمة الموجودة أعلى الصفحة يتم الدخول للحلول السكنية، ومنها الضغط على منتج الأراضي.

بعدها يتم الضغط على أيقونة الحجز لتقوم المنصة باستعراض القطع المتاحة.

عن طريق المنتجات المتوفرة عليك اختيار البناء الذاتي.

تحديد الأراضي ومن ثم اختيار الأرض والمنطقة التي ترغب بالحجز بها، ليتم عرض المشاريع الحالية.

بعد عرض المشاريع يمكن معاينتها وبعدها يمكنك تحديد القطعة والنقر على تأكيد الحجز.

توقيع العقد الخاص بعقد الأرض يتم من خلال إدخال الكود المرسل إليك عبر الرسائل.

بعد تدوين الرمز يظهر أمامك رسالة تفيد بإتمام التوقيع وحجز الأرض بنجاح.

بالإضافة إلى العديد من المنتجات المتميزة المدعومة الأخرى التي توفرها الوزارة لتلبية احتياجات المواطنين والتي يمكن التعرف عليها من خلال منصة سكني.