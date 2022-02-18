شروط الأراضي المجانية سكني وطريقة التقديم

شروط الأراضي المجانية سكني من أهم الشروط التي يجب الاطلاع عليها والتأكد من توفيرها في الأشخاص الراغبين في الاستفادة من تلك الأراضي، وتتيح وزارة الإسكان الحصول على تلك الأراضي من خلال التسجيل في سكني ومن ثم البدء في استخدام رابط تقديم الأراضي المجانية ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على شروط الأراضي المجانية سكني.

شروط الأراضي المجانية سكني

تم وضع شروط الأراضي المجانية سكني لضمان التأكد من استحقاق المواطن للحصول على الأراضي والاستفادة منها، وتضم هذه الشروط ما يلي:

تمنح الأراضي لمواطني المملكة فقط.

ضرورة أن يكون مقدم الطلب رب لأسرة.

سن المتقدم ينبغي أن يكون 25 عامًا أو أكثر.

ألا يكون هذا الفرد قد استفاد من برامج سكني الداعمة من قبل.

لا يتم منح تلك الأراضي للأفراد في حالة الإقامة خارج المملكة.

يمكن التقديم للسيدات شريطة أن تكون السيدة تعول أطفال سعوديين الجنسية.

عدم امتلاك منزل مسجل باسم صاحب الطلب.

طريقة التقديم للحصول على الأراضي المجانية

تم وضع الآلية الصحيحة للتقديم والاستفادة من الأراضي المجانية وهي:

الانتقال إلى سكني.

إدخال معلومات تسجيل الدخول إلى المنصة.

تدوين المعلومات المطلوبة والتي تتمثل في تاريخ الميلاد وبيانات إثبات الهوية.

النقر على الأراضي المجانية.

تقوم المنصة بعرض تعهدات على المتقدم الموافقة عليها.

الإجابة على الأسئلة التي يتم طرحها على المتقدم، ومن ثم النقر على استكمال الطلب.

بعد الانتهاء من جميع الخطوات تعمل المنصة على عرض رسالة التأهيل للحصول على الدعم.

في حالة كان رد المنصة رفض طلب الدعم يمكن للمتقدم تقديم تظلم.

أنا مستحق في سكني

من الأسئلة التي يتم طرحها من قبل المواطنين هل أنا مستحق في سكني أم لا ولذا فقد قامت المنصة بتوفير إمكانية استعلام استحقاق سكني برقم الهوية بإتباع الخطوات التالية: