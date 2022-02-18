نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث التأهيل الشامل 1443 برقم الهوية عبر رابط وزارة الموارد البشرية وماهى مميزات النظام الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة صندوق التنمية العقاري والمؤسسة العامة للتقاعد فى المملكة العربية السعودية توفر تأهيل شامل لمرضى القلب وكذلك ذوى الاحتياجات الخاصة، وتسعى الوزارة بكل جهدها وعزيمتها لتوفير كافة احتياجات الأشخاص المستحقين للمساعدة والتأهيل الشامل ويتم تحديث كافة البيانات من خلال رقم الهوية الخاص بالمستحق من خلال موقع العمل والتنمية الاجتماعية وقامت الحكومة بتفعيل خدمة التأهيل الشامل وهذا من شأنه الحصول على المعونة من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة والتي تعمل بكل قوة على ترسيخ مفاهيم جديد فى الدعم المقدم لكل فئات المجتمع السعودي على رأسهم ذوي الاحتياجات الخاصة

الشروط المتطلبة للحصول من وزارة التنمية الاجتماعية على التأهيل الشامل .

قررت وزارة الموارد البشرية في الممكلة البدء في تلقى عمليا تحديث البيانات الخاصة بنظام التأهيل الشامل حيث يتم دعم الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة من أجل ضمان توفير حياة كريمة لهم وتحقيق كافة طلباتهم وذلك وفقا للمعاير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ويتم تحديث البيانات من خلال الرابط المرفق بالأسفل والسير على الخطوات الخاصة به

يشترط أن يكون المتقدم من ذوي القدرات الخاصة ويقدم كافة التقارير الطبية التي تثبت صحة ذلك.

يشترط على المتقدم للحصول على الدعم عدم تواجده في أي برامج أخرى تابعة للإعانة.

يشترط لاستحقاق المعونة أن لا يزيد الدخل الشهري للمتزوج عن 3000 ريال سعودي، وللأعزب 2500 ريال سعودي.

يشترط أن يكون سن المتقدم من 45 سنه فيما فوق.

يشترط أن تكون إقامة المستحق من ذوى الهمم داخل المملكة العربية السعودية.

الخطوات المتبعة لتحديث البيانات الخاصة بالتأهيل الشامل.

وعلى صعيد متصل توضح لنا الخطوات الواردة بالأسفل كيفية تحديث البيانات المخصص لكل مستفيدين التأهيل الشامل من المواطنين السعوديين وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية: –

من خلال الإنترنت يتم تسجيل الدخول إلى الموقع الخاص بوزارة الموارد البشرية إلكترونيا.

نقوم بتسجيل الرقم التابع للمستفيد ويكون معه الرقم من قبل .

نقوم بتسجيل الدخول عن طريق رقم الهوية الخاص بالمستفيد.

نقوم بإجراء تحديث لكافة البيانات الخاصة بالمستفيد .

من ثم يقوم المستفيد بتحديد نوع المعونة الخاصة به .

ونقوم بتسجيل رمز التحقق ثم النقر على عرض الطلب .

المستفيدون من برنامج التأهيل الشامل

طوّرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من المجموعات التي يمكن مساعدتها في إطار برنامج إعادة تأهيل شامل. وأهمها:

يجب أن يكون المتقدمون من كبار السن ويعانون من أمراض تمنعهم من المغادرة ، مثل الأورام وأمراض القلب.

وجود إعاقة أو حاجة خاصة ، بما في ذلك ضعف البصر ، أو الصمم ، أو الشلل ، أو الصدمة المزدوجة.

الأشخاص الذين يعانون من تخلف عقلي شديد أو متوسط.

الأشخاص الذين بترت أطرافهم العلوية أو السفلية.

من لديهم شلل الأطفال.

التعرض لحادث تسبب في شلل جزئي أو كلي.

يتيم لا دخل له ولا معيل.

يوفر صندوق التنمية العقارية والمؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية إعادة تأهيل شاملة ليس فقط لمرضى القلب والأوعية الدموية، ولكن أيضًا لذوي الاحتياجات الخاصة، تعمل التنمية الاجتماعية في المملكة جاهدة لخلق مفهوم جديد لدعم جميع فئات المجتمع السعودي، وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، يقدم صندوق التنمية العقارية بالمملكة العربية السعودية ومؤسسة التقاعد الحكومية تأهيلاً شاملاً لمرضى القلب والأوعية الدموية وذوي الاحتياجات الخاصة، والوزارة تبذل قصارى جهدها لتلبية جميع احتياجات المعنيين.