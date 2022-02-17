طريقة تفعيل باقة شباب زين 149 وإلغائها

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عمر شويل - جدة تفعيل باقة شباب زين 149، من أهم الباقات التي يهتم بها العديد من الراغبين في الاستفادة من خدمات زين للاتصالات السعودية. وهذا نظرا للخدمات المميزة التي تقدمها هذه الشركة العملاقة الرائدة في مجال الاتصالات. لذلك تجدهم يستعلمون عن طريقة التفعيل وكود الاشتراك أو كيفية إيقاف الباقة. وقد شهدت هذه الباقة إقبال كبير من طرف المواطنين من أجل الاستفادة منها، وهذا نظرا لجودة خدماتها وسرعة الإنترنت الخاصة بها. فبمجرد أن تقوم بتفعيل باقة شباب زين 149 ستمنحك الشركة 2000 دقيقة، ولكن يمكن استخدامها المكالمات المحلية فقط في المملكة العربية السعودية. كما أنها تمنح 20 جيجا من أجل استعمال الإنترنت العام. وسنتحدث من خلال مقالنا هذا عن كيفية تفعيل هذه الباقة المميزة وكيفية إلغائها، تابعوا معنا.

تفعيل باقة شباب زين 149

يرغب الكثير من المتعاملين في التعرف على طريقة تفعيل باقة شباب زين 149، وهذا نظرا للمزايا والخدمات المتعددة التي تقدمها. ويمكن الاشتراك فيها من خلال إرسال رسالة قصيرة من الهاتف تتضمن S149، ويقوم بإرسالها على الرقم 959. وبعد أن يقوم المشترك بالتفعيل ستقوم شركة زين للاتصالات بتفعيل الباقة تلقائيا كل شهر في حال توفر رصيد كاف في هاتف المستفيد.

شروط تفعيل باقة شباب زين 149

هناك بعض الضوابط التي يجب توفرها في المشترك، وهي أنه يمكن إلغاء الباقة في أي وقت يريده المستخدم. كما أن سعر الباقة لا يشمل الضريبة بل يخصم من رصيده حين يشحن، وقيمة إرسال رسالة نصية هي 0.19 ريال سعودي. علما بأنّ المتعامل لا يمكنه إجراء مكالمات دولية ويقتصر الاستخدام على مكالمات محلية. على أن تكون موجهة للأرقام العادية فقط، فمثلا لا يمكن إجراء مكالمات تبدأ 9200 أو 800.

إلغاء باقة شباب زين 149

يتم إلغاء الباقة من خلال إرسال الرمز CS149 على الرقم 959، وستصله رسالة تفيد بأن عملية إلغاء الاشتراك قد تمت بنجاح. كما يمكن إيقافها من خلال منع التجديد التلقائي، وهذا يتم من خلال إرسال الكود التالي Ca149 إلى الرقم نفسه. وحتى يتم وقت تجديد الباقة لن تتفعل حتى لو كان هناك رصيد كاف في هاتف المستخدم. وإن أراد المشترك التفعيل مجددا يمكنه أن يقوم بذلك بنفسه.

مميزات باقة شباب زين 149

من أهم المزايا التي تتمتع بها باقة شباب زين 149، إنترنت لا محدود لكل مواقع التواصل، كما أن مدة سريان الباقة منذ تفعيلها تدوم لشهر كامل. وسعر الباقة لا يشمل أي ضريبة، والاشتراك لا يكلف المتعامل سوى 149 ريال سعودي باحتساب الضريبة. ويتم التعرف على الرصيد المتبقي بإدراج الكود *142#، وستصله رسالة تفيد بذلك. كما يمكن التعرف على العروض الجديدة من خلال الرقم 959.

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