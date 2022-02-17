خطوات تسجيل الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 السعودية sbis.hrsd.gov.s

خطوات تسجيل الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 بعد إعلان وزارة الموارد البشرية عن إطلاق منصة متطورة للضمان الاجتماعي، كان مجلس الوزراء السعودي قد أقر في وقت لاحق نظام الضمان الاجتماعي المطور وذلك في نهاية عام 2021، وكان قد تم تطبيق النظام الجديد للضمان جزئياً في بداية عام 2022، وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن المستفيدين الحاليين من الضمان الاجتماعي سيتم تفعيلهم تدريجياً، حيث يعمل النظام الجديد كمنصة ويتم وضع الضوابط والمعايير الجديدة المدرجة في النظام الجديد ذات صلة، ولم يعد النظام القديم قيد الاستخدام، ويهدف النظام إلى تبسيط المساعدة الحكومية وتوجيهها إلى أفراد المجتمع السعودي المؤهلين لمساعدتهم على عيش حياة مكتفية ذاتياً في المملكة.

خطوات تسجيل الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

يمكنك بسهولة الاشتراك في منصة دعم المجتمع التي تم تطويرها باتباع الخطوات التالية:

يتم دخول مباشر نظام الضمان الاجتماعي للمطور عبر صفحة التسجيل.

يتم تقديم المعلومات المطلوبة ، بما في ذلك “الهوية ورقم الهاتف المحمول وتاريخ الميلاد وكلمة المرور”.

أدخل رمز التحقق للتحقق من هويتك وتنشيط هاتفك على حسابك الشخصي.

تسجيل الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

كشفت وزارة الموارد البشرية عن متطلبات التقديم على نظام الضمان الاجتماعي المطور، حيث يجب أن يكون متاحًا لمن يرغب في الانضمام إلى البرنامج المطور لمتلقي الضمان الاجتماعي، لأن البرنامج مصمم الآن بناءً على احتياجات الطالب ، وليس بناءً على ما كان عليه في الماضي على أساس الجنس أو العمر. هذه هي الظروف: