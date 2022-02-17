طريقة حجز موعد فحص الطلاب الاستكشافي 1443 .. حجز الفحص الاستكشافي لطلبة المدارس عبر تطبيق صحتي

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عمر شويل - جدة خطوات حجز موعد فحص الطلاب الاستكشافي 1443، حيث إن الكثير من أولياء الأمور والطلاب في المملكة العربية السعودية يبحثون عن الطريقة التي تستخدم في عملية التسجيل في الكشف الطبي الاستكشافي عن طلاب المدارس بالمملكة وذلك لأن هذا الكشف يتم فية فحص فية الطالب والكشف المبكر عن الأمراض.

حجز موعد فحص الطلاب الاستكشافي 1443

الفحص الاستكشافي لطلبة المدارس هو نوع من أنواع الكشف الطبي التي تقوم وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية بالقيام به لطلاب وطلبة المدارس بالمملكة، حيث إن هذا الكشف يكون من أجل القيام بفحص الطلاب والتأكد من عدم إصابة الطلاب حيث إن وزارة الصحة تهتم بصحة الطلاب والطالبات وتقوم كل فترة بفحص الطلاب للتأكد من سلامتهم الصحية.

طريقة تحديث تطبيق صحتي

تعتبر عملية تحديث البيانات الشخصية في تطبيق صحتي هي واحدة من ضمن العمليات المهمة التي يجب علي جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية بالقيام بها، حيث إن الهدف من هذه العملية هو التأكد من إن صحة البيانات الشخصية المسجلة في حساب المستفيد من التطبيق، ويتم تحديث برنامج صحتي عبر الأتي:

الولوج إلي تطبيق صحتي على الهاتف المحمول.

تسجيل الدخول في حسابك عن طريق أسم المستخدم ثم كلمة السر.

بعد ذلك تقوم باختيار من الصفحة الرئيسية إضافة البيانات الجديدة.

بعد ذلك تقوم بكتابة البيانات الخاصة بالمستفيد.

تقوم بالضغط علي زر التحديث بعد الإنتهاء.

طريقة حجز موعد فحص الطلاب الاستكشافي 1443

أوضحت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية بإنة يتم حجز مواعيد الفحص الاستكشافي لطلاب المدارس من خلال تطبيق صحتي حيث إن ذلك يكون عبر القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:-