نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تفعيل باقة زين شباب 130 في المقال التالي

عمر شويل - جدة باقة زين شباب 130، العديد من مواطني المملكة العربية السعودية يستعلمون عنها، وهي مقدمة من طرف شركة زين للاتصالات السعودية. وهي من أهم الباقات التي يهتم بها العديد من المستخدمين في السعودية، ومن الجدير بالذكر أنه قد تمّ تخصيص رقم من أجل التعامل من خلاله على كافة باقات شباب زين. وهي تمنح عدة امتيازات للمشتركين، وهي تقدم للجميع العديد من المزايا والخصائص، إذ أنّ المشترك لن يحتاج لدفع مبلغ أكثر من 130 ريال سعودي من أجل الاشتراك في الباقة، وهي غير مكلفة على العموم، ولن يتم إضافة أي شيء سوى الضريبة المقررة، وسنتحدث في هذا المقال عن الموضوع بشكل مفصّل، تابعوا معنا.

باقة زين شباب 130

يبحث مواطنو المملكة عن باقة زين شباب 130، وكلفتها ليست عالية إذ يحتاج المشترك لدفع 130 ريال فقط من أجل الاشتراك. ما عدا قيمة الضريبة، وهي مناسبة للفئات التي لا تستخدم الهواتف كثيرا ولا تجري اتصالات دوما. كما أنّها صغيرة إذ تشكل فائض من الاستهلاك. يستفيد المستخدم من 500 دقيقة مكالمات، وهي متاحة للاستعمال المحلي والتواصل مع كل الأرقام.

علاوة على ذلك، يمكن للمستخدم أن يستفيد من 500 رسالة نصية، يمكن أن يرسلها لكل أحبائه وأقاربه من أجل البقاء على تواصل في حال لم يتمكنوا من الاتصال، كما يمكن استعمال الإنترنت بحد عال، وهو خمسة جيجا، ويمكن الدخول لأي موقع. وبالنسبة لرسائل التواصل يمكن أن يستفيد بشكل لا محدود، ويستفيد لأربع أسابيع قبل التجديد. ولا بد من التنويه إلى أنه لا يمكن استخدام وحدات الباقة للاتصال بـ 9200 أو 800.

طريقة تفعيل زين شباب 130

يرغب العديد من مواطني المملكة ممن يستفيدون من خدمات شركة زين للاتصالات عن تفاصيل زين شباب130. ويمكن تفعيل هذه الباقة من خلال إرسال الرمز 130 إلى الرقم المخصص من الباقة، وهو 959. ولا بد من أن ننوّه إلى أنّ رقم الباقة يدل على القيمة التي يريد المشترك الاستفادة منها. بعدها سيتم تسجيل الباقة على خطّ المشترك، وستصله رسالة التأكيد، وسيصبح قادرا بعد ذلك على استخدامها وتتجدد تلقائيا.

بهذا نختم المقال الذي تحدثنا فيه عن موضوع باقة زين شباب 130 الخاصة بشركة زين للاتصالات، نرجوا أن تكونوا قد استفدتم.