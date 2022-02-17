الحصول على سيارة الأحلام من منصة إمكان الميسر لجميع المواطنين في السعودية

توفر منصة إمكان الميسر لجميع المواطنين السعوديين وكذلك المقيميين داخل وخارج المملكة،حيث يوجد فرصة الحصول على تمويل لسيارة الأحلام، وذلك من خلال إعلانها عبر إمكان بتوفير تمويلات السيارات لكافة المواطنين وتلبية كافة احتياجتهم داخل المملكة العربية السعودية، للإستفادة من هذا التمويل سوف نتعرف على الشروط والخطوات لإمتلاك سيارة الأحلام، حيث أن منصة إمكان هدفها الأساسي توفير كافة ضروريات المواطنين في السعودية، وسد احتياجاتهم الضرورية لذلك تقدم الكثير من تمويلات إمكان الميسرة، حيث هناك مزايا عديدة لتمويل إمكان الإضافي، كما أن هذا التمويل يستفاد منه كافة المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، كما أن يمكن الحصول علي التمويل في أي وقت وأي مكان.

خطوات الحصول على سيارة الأحلام من إمكان الميسر لجميع المواطنين

يجب علي جميع المواطنين الاستفادة من تمويل إمكان وأن يكونوا مؤهلين، لذلك المنصة قد وضحت شروط تمويل امتلاك سيارة إمكان الميسر، فإن هناك عدة طرق للتقدم بطلب الحصول علي التمويل الميسر للسيارات، ومن تلك الطرق الميسرة للحصول على السيارة هي:

يمكن تقديم طلب الحصول علي التمويل من خلال التواصل مع الدعم باستخدام رقم موحد مجاني 920011038.

القيام بزيارة احد مستشارين المبيعات بمنصة إمكان للتمويل التأجير المنتهي بإمتلاك المستفيد للسيارة.

الدخول إلى رابط منصة إمكان .

تقديم طلب تمويل سيارة إمكان الميسر.

ادخال المواطن البيانات الشخصية المطلوبة في استمارة طلب الشراء من الاسم، وعمر المتقدم، وذكر رقم الجوال الخاص به، ثم إدخال جهة العمل، ويحدد نوع السيارة المطلوبة، ويسجل قيمة الراتب الخاص به.

النقر علي أيقونة إرسال الطلب.

مراجعة البيانات المدخلة للمتقدم وبعدها يتواصل فريق المبيعات للمنصة مع المواطن المستفيد من التمويل الميسر.

مزايا تمويل منصة إمكان

تقم منصة إمكان العديد من المميزات والفوائد لمستفيدي المملكة من المنصة وسد الاحتياجات ومن أهم مزايا تمويل منصة إمكان:-