رابط منصة توطين الموارد البشرية طريقة التسجيل في توطين السعودية

رابط منصة توطين الموارد البشرية، أهم ما أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وذلك على إثر الخطوات الجادة التي تتخذها المملكة، لتحقيق رؤية 2030، في تنطلق توفير فرص العمل للشباب السعودي من الذكور والإناث، وتوفير عددًا من الوظائف المختلفة لهم، بطريقة متكافئة للغاية، في سبيل توفير بيئة عمل مناسبة لهم، حتى يعملوا بمهارة وكفاءة جيدة، وفي نفس الوقت استهداف تحقيق، الاستقرار الوظيفي لهم بشتى الطرق، كل ذلك استهدفت المملكة تحقيقه من خلال توطين للباحثين عن العمل، من خلال تسجيل منصة التوطين، عقب قيام المستفيد بعمل حساب توطين، وهي منصة توفر فرص العاملين للعاطلين، عن طريق توطين الوظائف، باستخدام تطبيق توطين، أو توطين طاقات، بعد استيفاء شروط برنامج توطين، عقب اتباع طريقة التسجيل في توطين السعودية.

توطين للباحثين عن العمل

التوطين في السعودية، يعني إحلال المواطنين السعوديين في العمل، محل العمالة الوافدة من خارج المملكة، وقد أتيحت الفرصة للشركات والمؤسسات السعودية، لعمل الاستعلام عن شهادة سعودة، وذلك عقب توفير فرص العمل للمواطنين السعوديين، كما أتيحت عددًا من المبادرات المهمة، التي من شأنها رفع كفاءة السعوديين، بالتدريب والتأهيل لسوق العمل، وكذلك مبادرات الدعم المادي، التي تستهدف توفير حياة كريمة للشباب، مع التدريب حتى يبدأ العمل في المملكة، ومن أبرز تلك المبادرات والبرامج التي يجب استيفاء شروطها أولا؛ شروط نظام الضمان المطور، وشروط استحقاق تعويض ساند، وكذلك إصدار وثيقة العمل الحر بالخطوات، وغيرها الكثير من المبادرات والبرامج مثل دعم ريف للعاطلين، ومبادرة حافز لدعم العاطلين، والتي يطرح الكثيرون تساؤلا بشأنها “كم راتب حافز 1443“.

طريقة التسجيل في توطين السعودية

إذا أردت الحصول على وظيفة معينة، أو الحصول على قدر وافر ومختلف من الوظائف المناسبة لك، فيجب عليك أولا التسجيل في توطين السعودية، وذلك كما يلي:

قم بزيارة رابط منصة توطين الموارد البشرية السعودية. وافتح صفحة إنشاء حساب. وبعدها أدخل بياناتك كمستخدم جديد. وبعد ذلك سجل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك. وسوف يصلك رمز التحقق عبر جوالك، يمكنك كتابته في الكود المخصص له. وبعدها قم بتسجيل الدخول إلى المنصة. واذهب إلى القائمة الرئيسة واختر “الخدمات الإلكترونية”. وبعدها حدد ما يناسبك من الخدمات والوظائف المتاحة.

استعلام دعم الموارد البشرية برقم الهوية

إذا أردت معرفة إجابة سؤالك بشأن “كيف اعرف اني مسجل في برنامج توطين؟”، فيمكنك ذلك من خلال الخطوات التالية:

ادخل أولا على رابط دعم صندوق الموارد البشرية. وبعد ذلك اختر “أفراد” أعلى الصفحة. وبعدها اكتب رقم الهوية الخاص بك. وأضف رقم الطلب إذا كنت قد سجلت من قبل. وفي حالة لم تكن مسجلا من قبل، قم بعمل إنشاء جديد.

شروط برنامج توطين

يجب توظيف الباحثين السعوديين عن عمل، سواء من لم يسبق لهم العمل من قبل، أو من انقطعوا عن العمل لفترة أكثر من ثلاثة أشهر قبل تقديم الطلب.

ويشترط توظيف الباحثين عن عدد من الوظائف المستهدفة بالفعل، أو الوظائف في فئة القطاعات المستهدفة، ضمن وظائف البرنامج على ألا يقل الراتب عن 4 آلاف ريال سعودي.

كما يجب ألا يُدرج أي أشخاص معينون بالفعل في عقود الوظائف الحكومية في توطين.

كيف اتواصل مع توطين؟