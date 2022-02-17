نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة دعم سكني العقارية لحجز أراضي مجانية طريقة وشروط التسجيل على النفاذ الموحد (موعد نزول الدعم السكني) في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة دعم سكني العقارية sakani.sa/auth لحجز الأراضي السكنية المجانية وكيفية وألية وشروط التسجيل على موقع سكني من خلال النفاذ الوطني الموحد www.iam.gov.sa على تطبيق سكني المطور الذي يُتيح أفضل طريقة للتسجيل في سكني الأراضي المجانية، كما سنتناول طريقة دخول سكني عن طريق النفاذ الوطني، وموعد صرف ونزول وإيداع الدعم السكني بحسابات المستفيدين، وكذلك طريقة التسجيل والتقديم وشروط الاستفادة من الدعم، هذا وقد أصبح دعم سكني معلق ومعطل نظرا لكثرة الزيارات على الموقع خلال الفترة الماضية.



منصة دعم سكني العقارية لحجز أراضي مجانية طريقة وشروط التسجيل على نفاذ

وتجدر الإشارة إلى أنه طلب دعم سكني على المنصة الوطنية الموحدة my.gov.sa بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهي خدمة أتاحتها وزارة الإسكان، حيث تستهدف الوزارة سهولة التسجيل في قوائم الوزارة لطلب الدعم السكني، وذلك بعد التحقق من أهلية الراغبين في التسجيل وفق شروط وضوابط مُعلنة للحصول على دعم سكني، ويتم ذلك بطريقة إلكترونية، حيث يتم قبول الطلب أو رفضه إلكترونيا من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والتي يمكنها التحقق من بينات مقدم الطلب، حيث تمتلك تلك الجهات قاعدة بيانات المواطنين .

طريقة ومتطلبات التسجيل على منصة سكني النفاذ الوطني الموحد ( تقديم الأراضي السكنية المجانية)

رابط تسجيل الدخول والتسجيل على منصة بوابة سكني

موعد نزول وصرف وإيداع الدعم السكني فبراير 2022.

تم تحديد يوم محدد لموعد صرف وإيداع الدعم السكني الشهري، وذلك في الرابع والعشرون من كل شهر ميلادي، لذلك من المٌقرر نزول الدعم السكني وإيداعه بحسابات العملاء يوم الخميس الموافق 24 من شهر فبراير 2022، ويتم الصرف لجميع المستفيدين من برنامج الدعم السكني.

موعد التسجيل على منصة سكني “تسجيل جديد”

صرح القائمون على أمر برنامج منصة سكني عن إمكانية التسجيل لحجز الأراضي السكنية المجانية عن طريق رابط موقع منصة سكني، حيث بدأ التسجيل بالفعل منذ صباح يوم الخميس 20 يناير 2022، وبعد التسجيل على المتقدم أن ينتظر وصل رسالة نصيه له على تطبيق سكني، لتحدي هل تم قبوله أو رفضه.

بالإضافة إلى ما سبق بجب الإشارة إلى جهود الحكومة السعودية في تصحيح قواعد صرف الدعم لمواطنيها، وذلك لشمول منظومة الدعم الحكومي لتغطي مظلتها جموع المستحقين الفعليين الأولى برعاية الحكومة، فقد استطاعت المملكة أن تقدم العديد من البرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية، هذا بجانب جهود الأمراء أصحاب الأيادي البيضاء في تقديم المساعدات المالية والعينية ومن بين تلك المساعدات على سبيل المثال ما يلي: هذا بالإضافة لجهود الحكومة السعودية في تقديم قرض العمل الحر ورابط وثيقة العمل للعاطلين والباحث عن عمل برنامج دعم الأسر المنتجة، وكذلك برنامج الدعم السكني 1443، هذا بخلاف برنامج دعم ريف على منصة بوابة الدعم الريفي للتنمية الريفية المستدامة، وجميعها جهود محمودة للنهوض بالمجتمع السعودي بجميع فئاته، خاصة الفئات من الأسر الأشد حاجة التي تستظل تحت مظلة الحماية الاجتماعية السعودية الحكومية.

شروط التسجيل في منصة سكني للأراضي المجانية