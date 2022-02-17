تجديد رخصة القيادة السعودية 1443 اون لاين بالخطوات عبر منصة أبشر الإلكترونية

تجديد رخصة القيادة السعودية 1443 ، من أكثر الأمور التي يهتم جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية، خاصةً بعد السماح للمرأة بالقيادة داخل الأراضي السعودية، وتسهيلًا على المواطنين تمت إتاحة فرصة القيام بتجديد رخصة القيادة للمواطنين والمقيمين عبر بوابة أبشر الإلكترونية التي أصبحت من أفضل المنصات الالكترونية التي تسهل القيام بكل الخدمات بدون الحاجة للذهاب للمصالح الحكومية، ومن خلالنا اليوم سنتعرف سويًا على خطوات تجديد رخصة القيادة السعودية اون لاين بكل سهولة.

تجديد رخصة القيادة السعودية 1443

القيام بتجديد رخصة القيادة من الأمور التي لا يجب التهاون فيها أو تأجيلها، حتى لا يتعرض المواطن أو المقيم للمساءلة القانونية والغرامة، لذا سهلت الحكومة السعودية طرق تجديدها عبر منصة أبشر ثم إتباع ما يلي من خطوات:-

تسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم، كلمة المرور.

إضافة رقم الهوية ثم الضغط على الدخول.

كتابة رمز التحقق المرئي الذي سيتم ارساله عبر الجوال في رسالة نصية.

من الصفحة الرئيسية يتم الضغط على الخدمات الالكترونية ثم أيقونة خدماتي.

ثم اختيار المرور، والضغط على خيار خدمة التجديد لرخصة القيادة.

ومن ثم إدخال كل البيانات الإلزامية في الحقول الفارغة.

يجب إرفاق كل المستندات والأوراق الثبوتية بمنصة أبشر.

ثم الضغط على تقديم الطلب.

يجب إنهاء كل الخطوات حتى الوصول إلى لقد تم تجديد رخصتك بنجاح، وتوضيح كيف سيتم استلام الرخصة، وما هو مركز المرور التي سيتم من خلاله الاستلام.

والجدير بالذكر أنه يمكن استلام البريد السعودي ودفع رسوم التوصيل.

تجديد رخصة القيادة السعودية للسائق الخاص

إذا كان المقيم يعمل سائق خاص، ويرغب في تجديد رخصة القيادة السعودية يمكن أن يقوم بتجديد رخصة القيادة السعودية عبر بوابة أبشر، بالإضافة إلى ضرورة توفر بعض الشروط الإلزامية مثل:-

سداد رسوم تجديد رخصة القيادة السعودية للسائق الخاص 40 ريال سعودي، وعند إعادة تجديد الرخصة التالفة أو المفقودة 100 ريال.

ضرورة تجديد الرخصة لمالك السيارة على قيد الحياة، أو السيارة باسم الورثة.

يجب توضيح عدد السنوات المطلوب فيها تجديدها، وحساب قيمة الرسوم على حسب السنوات.

تقديم الرخصة القديمة أثناء الاستلام عن الرخصة الجديدة، مع ضرورة تقديم الهوية الوطنية أو الإقامة.

ضرورة تقديم صورة شخصية لمكتب الأحوال المدنية، للمواطن السعودية، وإذا كان مقيم يجب أن يتم إرسالها للجمارك أو مصلحة الجوازات السعودية.

يشترط خضوع المتقدم للفحص الطبي، والذي يجب أن تتم عبر عيادة او مستشفى معتمدة.

سيتم ارسال النتيجة عبر رسالة نصية برقم الجوال المسجل مع نظام المرور.

عند إتمام الخطوات السابقة يجب سداد رسوم تجديد رخصة القيادة، وتقديم الأصل والصورة للجواز السفر، وما يثبت انتمائه لجهة العمل.

هذا بالإضافة إلى تقديم صورة القيادة الخاصة به بالبلد الوافد منها، وموافقة الكفيل.

كما يجب أن يكون عمر المقيم يزيد عن 18 عامًا.

رسوم تجديد رخصة القيادة السعودية 1443 اون لاين

كما وضحنا خطوات تجديد رخصة القيادة السعودية للمواطن السعودي، والمقيم، الآن سنقدم لكم ما هي الرسوم التي يجب سدادها، وما هي غرامة تأخير تجديد رخصة القيادة، والتي تتمثل في الآتي:-