وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية النظام الجديد يسمح بالجمع بين الضمان الإجتماعي والعمل

‏النظام الجديد يسمح بالجمع بين الضمان الإجتماعي والعمل، شهدت الساعات القليلة الماضية تصريحات المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في المملكة العربية السعودية عن أن عدد المواطنين السعوديين الموجودين في سوق العمل وصل إلى ما يزيد عن 1 مليون و 900 ألف شخص، ويعتبر هذا الرقم تاريخي وغير مسبوق من قبل في المملكة العربية السعودية، كما أشار الوزير إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية تعتزم على الإعلان عن 30 قرار للتوطين جديد في ذلك العام 2022 – 1443 وذلك ضمن المعايير المحددة من أجل اختيار المهن الموطنة، ونقدم لكم في السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري كل التفاصيل الخاصة بالنظام الجديد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.

‏النظام الجديد يسمح بالجمع بين الضمان الإجتماعي والعمل

ومن جانبه قام المهندس أحمد الراجحي بالتأكيد على أن ‏النظام الجديد يسمح بالجمع بين الضمان الإجتماعي والعمل ولكن بشرط، حيث أكد السيد المهندس أحمد الراجحي أنه يجب أن لا يتجاوز دخل الأسرة الحد المانع الموجود في النظم الجديد للضمان الإجتماعي 1443 في المملكة العربية السعودية، كما أكد الوزير في ذلك المؤتمر الصحفي إلى أن نسبة التزام القطاع الخاص في المهن الموطنة قد بلغت نحو 95%.

توثيق ملايين من عقود العمل ومراقبة الرواتب

وأشار الوزير في المؤتمر الحكومي الذي تم عقده اليوم الأربعاء الموافق السادس عشر 16 من شهر فبراير الجاري من عام 2022 أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية تتابع بشكل كبير برنامج حماية الأجور، وذلك من أجل التأكد من ما إن كان العامل في كافة القطاعات في المملكة يحصل على أجرة كاملًا في نهاية كل شهر ولا يتم تأخير الراتب بأي شكل من الأشكال، وقام سيادته بتوضيح أن نسبة الالتزام في سداد الرواتب الخاصة بالموظفين في المملكة وبالتحديد في القطاع الخاص قد وصلت إلى 85 % في الوقت الحالي، كما أشار الوزير إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية قد قامت بتوثيق 7 ملايين عقد عمل، وأضاف أن الوزارة لديها رابط إلكتروني بشركات القطاع الخاص من أجل حماية الأجور الخاصة بالعاملين.