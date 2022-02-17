بأوامر ملكية.. كيفية الحصول على قطعة ارض من الديوان الملكي 2022

كيفية الحصول على قطعة ارض من الديوان الملكي من أكثر الامور البحثية من السعودية، لأنه أصبح من الممكن منح الأرض من الديوان الملكي، والغرض منها تسهيل حياة الأفراد و توفير حياة كريمة لهم، وأعلنت وزارة الإسكان عن إتاحة قطع الأراضي المجانية لمن تنطبق عليهم الشروط المعلنة، وعبر السطور التالية سوف نعرض لكم كافة التفاصيل نحو كيفية الحصول على قطعة ارض من الديوان الملكي.

طريقة التقديم على منح أراضي الديوان الملكي 1443

سوف تقوم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة سكني مباشرة.

ثم تقوم بالنقر فوق عنصر الإدخال وسيظهر خيار في الزاوية اليسرى العليا.

وبعد ذلك يتطلب منك اتباع جميع الإجراءات للدخول إلى الموقع والتسجيل عبر النفاذ الوطني.

ثم بعد الانتهاء من إجراءات تسجيل الدخول انقر فوق علامة تبويب التطبيق.

اقبل الشروط بعد قراءتها ثم انقر فوق أوافق.

حدد نوع إقامتك الحالي ثم حدد متابعة.

يتم التحقق من البيانات الشخصية من أجل مراعاة البيانات المطلوبة.

ثم انقر فوق علامة الإنجاز عند الانتهاء.

يجب عليك إدخال جميع المعلومات العائلية المطلوبة ثم النقر فوق رمز “متابعة”.

يتطلب تقديم جميع الإجابات على الأسئلة المطروحة ثم تصبح مؤهلاً.

انقر فوق منصة التداول عبر الإنترنت.

حدد الأراضي الشاغرة ثم اتبع تعليمات الحجز.

رابط التقديم على منح أراضي الديوان الملكي

الآن يمكن لجميع المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية التسجيل لمنحة أرض الديوان الملكي 1443 إلكترونيًا عبر الرابط الذي تم الإعلان عنه رسميًا من قبل وزارة الإسكان.

شروط الحصول على منحة ارض من الديوان الملكي 1443