قرض للمتقاعدين بأقل راتب وبدون ضامن يبدأ من 15000 ريال وحتى 300 ألف

التقدم لطلب التمويل الشخصي هو أفضل الطرق لكي تحصل على مبلغ تمويلي تقوم من خلاله ببناء مستقبلك، أو شراء كل الأشياء التي تحتاج إليها، بجانب أنك سوف تقم بسداد هذا التمويل على فترة طويلة مريحة وبإجراءات سريعة وغير معقدة، وسوف تلاحظ الأمان والراحة عند حصولك على تمويل شخصي من البنوك داخل المملكة العربية السعودية والموثقة بمزاولة تقديم التمويل للمواطنين أو المقيمين، أو الشركات السعودية والموثقة أيضا من مؤسسة النقد العربي السعودي، وهذا من أفضل الطرق التي تحصل على مبلغ يساعدك في بناء مشروعك الخاص، أو سداد الديون المتراكمة عليك، أو تصليح منزلك أو شراء سيارتك الخاصة.

تمويل شخصي للمتقاعدين بأقل راتب

بعد البحث المستمر ستجد أن هناك شركات وبنوك عديدة توفر لك تمويل بمبلغ مالي مميز، سيارات بدون مقدم ومن غير ضامن وأول قسط مجاني، وسوف تقوم بالمقارنة بين هذا وذاك حتى تحصل على ما يناسبك، ويناسب راتبك الشهري والأوراق الحاصل عليها، وهناك عرض تمويلي شخصي للمتقاعدين بأقل راتب 1985 ريال تقاعدي، والمبلغ التمويلي يبدأ من 15 ألف ريال وحتى 300 ألف ريال، وهذا التمويل بقسط شهري بسيط جدا، وبهامش ربح تنافسي، كما يمكنك أن تحصل على تمويل تأجيري للسيارات أو المرابحة، أو السلع الاستهلاكية، قرض للنساء بدون كفيل، فلك حرية أحتيارك لماذا تريد أن تحصل عليه، ولكن إذا كنت تود أن تحصل على هذا التمويل الشخصي فيجب أن تكون متوافق مع الشروط المطلوبة لهذا التمويل، وأن تقم بتقديم جميع الوثائق المطلوبة، وسوف تحصل على تمويلك في نفس الوقت.

شروط تمويل المتقاعدين بأقل راتب

احصل على تمويلك الشخصي بدون كفيل وأيضا بعدة مزايا أخرى، من أهمها أنه بدون مقدم ولا يحتاج إلى رسوم إدارية، وفي حالة الوفاة لا قدر الله سوف يتم الإعفاء من كافة الأقساط المتبقية، تمويل السلع الاستهلاكية، وأقوى المميزات أنه سوف تقوم بالسداد أون لاين وأنت داخل منزلك عن طريق الصراف الآلي، أو الموقع الإلكتروني للشركة، أو البنك، وتوفر لك شركة اليسر أقوى وأفضل العروض التمويلية والخدمات الإلكترونية، الرقم المجاني لشركة اليسر، لتوفير أقصى أنواع الراحة للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، وهناك شروط وإجراءات بسيطة لكي تحصل على تمويلك وهي:

تقديم صورة طبق الأصل من الهوية الوطنية.

إثبات العنوان الوطني بعقد إيجار.

صورة من رخصة القيادة في حالة التمويل التأجيري للسيارات.

أن يكون العمر 70 عاما ولا يزيد عن ذلك.

خطاب تعريف بالراتب.

الراتب لا يقل عن 1985 ريال.

كيفية طلب تمويل المتقاعدين

في حالة توافق الشروط معك وإحضار كافة الأوراق والمستندات المطلوبة، قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة اليسر، وأختار تمويل المتقاعدين بأقل راتب ومن غير ضامن، وملئ نموذج طلب التمويل، وأتباع الإجراءات وكتابة البيانات كلها صحيحة، وإرفاق المستندات والأوراق المطلوبة، وسوف يتم متابعتك وإرسال رسالة تفيد بالموافقة على طلبك، وتحصل على تمويلك الذي تحتاج إليه وفترة سداد تصل إلى خمس سنوات، والسداد أون لاين.