نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توزيع أراضي سكني وأبرز نماذج مخططات الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة توزيع أراضي سكني يختلف عن الأعوام الماضية، فقد قامت وزارة الإسكان السعودية بوضح نماذج مخططات سكني بما يتناسب مع احتياجات المواطنين من ذوي الرواتب الضعيفة والغير حاصلين على مساكن من الدعم السكني، فيمكن الدخول إلى سكني للمتزوجات أو الرجال للتعرف على أجدد المخططات وكذلك طلب منح أراضي مجانية والاطلاع أيضًا على شروط الأراضي المجانية وكيف يمكن الاستعلام عن منح الأراضي من سكني وسوف نوفر لكم مخططات توزيع أراضي سكني الجديدة.

توزيع أراضي سكني

قدمت منصة سكني مجموعة متنوعة من المخططات السكنية ومكنت العديد من الأسر من الحصول عليها في ضوء رغبة وزارة الإسكان السعودية إلى تقديم حلول المسكن الأول إلى المواطنين، وهناك مئات من قطع الأراضي المجانية والمنح والمخططات السكنية المتوفرة للمواطنين في ضوء توزيع أراضي سكني الجديدة.

ومن أجل الحصول على قطع الأراضي السكنية لا بد من الحصول على الاستمارة الإلكترونية وتعبئتها بالبيانات والمعلومات المطلوبة، وتقديم جميع الأوراق والمستندات الرسمية أيضًا، فيمكن التسجيل في منح الأراضي من خلال التالي:

الدخول إلى رابط موقع سكني الإلكتروني (sakani.housing.sa).

ثم الدخول إلى مخططات الأراضي السكنية والاطلاع عليها.

إذا لم تقم بتسجيل الدخول فيتعين أن تكتب كافة البيانات ثم انتقال إلى رابط الاستمارة واكتب عنوان البريد الإلكتروني والاسم ومعلومات الراتب وجهة العمل.

عقب الانتهاء من أعمال التقديم كما هو مذكور في الموقع عليك قبول كافة الشروط والأحكام.

نماذج مخططات سكني

في ضوء شعار أن تملك المسكن أصبح في الوقت الراهن أسهل فقد قدمت الوزارة أكثر من نموذج لمخططات الأراضي السكنية في مناطق متفرقة في المملكة العربية السعودية من بينها مخططات متعددة في مدينة الرياض العاصمة وفي المدينة المنورة أيضًا، ومنطقة جازان والمنطقة الشرقية وغيرها من المناطق التي يحتاج المواطنين إلى قطع أراضي بها، وعند الاختيار ستحصل على رابط تقديم الأراضي المجانية.

أوراق التقديم على توزيع الأراضي السكنية

وينبغي تجهيز مجموعة من الوثائق المطلوبة من أجل التقديم على توزيع أراضي ومخططات سكني الجديدة، وقد لفتت الوزارة إلى أن الأوراق جاءت منحصرة في خطاب تعريف بالراتب الشهري الذي يحصل عليه المتقدمين للدعم السكني، وصورة من بطاقة التحقق الشخصي مثل الهوية الوطنية أو بطاقة السجل المدني.