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عمر شويل - جدة تفعيل كشف الحساب الإلكتروني بنك الراجحي وطريقة الاستعلام عن الرصيد إلكترونياً. حيث يعتبر مصرف الراجحي من أحد أهم البنوك داخل المملكة العربية السعودية. كما إنه لديه العديد من الفروع داخل المملكة وتمتد فروعه لخارج حدود المملكة أيضا. كذلك يمتلك مصرف الراجخي العديد من العملاء التي يسعي دائماً مصرف الراجخي لتلبية وتوفير احتياجاتهم، ورغبة من البنك لتوفير الجهد والوقت لعملائه فإنه يقدم لهم معظم الخدمات بشكل إلكتروني، ومن بينها خدمة الاستعلام عن الرصيد وأيضا خدمة كشف الحساب. ولهذا سوف نقدم لكم اليوم طريقة الحصول على كشف الحساب الراجحي وأيضا الاستعلام عن الرصيد عبر الإنترنت. كما يمكنك التعرف أيضا على تفعيل بطاقة صراف الراجحي الجديدة وطريقة استخدام البطاقة الذكية ذات الشريحة

تفعيل كشف الحساب الإلكتروني الراجحي

حيث يقصد بكشف الحساب هو الحساب المصرفي والذي يشمل جميع العمليات المالية والتي تحدث في البنك في خلال فترة زمنية معينة. وبصورة عامة يتم إرسال كشف الحساب للعميل بشكل شهري. وعلى الرغم من أهمية كشف الحسال إلا أن هناك العديد من العملاء ليس لديها علم بكيفية تفعيل كشف الحساب. ويمكننا ذكر طريقة تفعيل كشف الحساب بشكل إلكتروني كما يلي:

أولاً القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص ببنك الراجحي

ومنها الدخول على الأفراد

ثم بعد ذلك الضغط على كشف الحساب الإلكتروني

وبعدها القيام بتحدد الحساب المرغوب عمل كشف حساب له

وأخيرا ستظهر لك رسالة بنجاح تفعيل الخدمة

الاستعلام عن الرصيد بشكل إلكتروني

من أجل توفير الوقت والجهد للعملاء يقدم مصرف الراجحي لهم إمكانية الاستعلام عن الرصيد بشكل إلكتروني. وتتميز هذه الخدمة بالأمان والسهولة كما إنها تمكن العملاء من معرفة الرصيد في أي وقت ومكان. ويمكن الاستعلام عن الرصيد عبر الإنترنت كما يلي:

القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمصرف الراجحي

وبعد ذلك النقر على خيار مباشر الأفراد

ثم القيام بتسجيل الدخول

ومن ضمن الخدمات الإلكترونية يتم اختيار صفحة التسجيل

وبعدها كتابة رقم البطاقة السري أو رقم الصراف الآلي

الضغط على خدمة الجوال

وعليك بعدها كتابة رقم الهاتف الخاص بك وتحديد كلمة سر

والضغط على استمرار، وأخيراً سوف تظهر لك رسالة بتأكيد التسجيل.

تفعيل كشف الحساب الإلكتروني الراجحي بالرياض وطباعته PDF

حيث إنه بعد ماقمنا بشرح الخطوات المطلوبة لتفعيل كشاف حساب الراجحي الإلكتروني وكذلك طريقة الاستعلام عن الرصيد. يمكننا عرض طريقة طباعة كشف حساب الراجحي PDF كما يلي:

أولاً يجب القيام بالدخول على موقع مباشر للأفراد

ثم القيام باختيار كشف الحساب

ومنها الضغط على خيار الحساب

ثم تحديد الفترة والتأكد من الحساب

ثم الضغط على خيار طباعة.

أهم الخدمات التي يقدمها الراجحي لعملائه

يوفر مصرف الراجحي الكثير من الخدمات لعملائه داخل المملكة العربية السعودية كما يضم عدد كبير من الفروع وذلك لتسهيل تقديم الخدمات لهم. ويمكننا عرض أهم هذه الخدمات كما يلي: