الارقام المتاحة للتواصل مع بنك الرياض وكيفية معرفة الرصيد

يعد بنك الرياض أحد البنوك الهامة في المملكة العربية السعودية حيث يوفر البنك العديد من الخدمات المصرفية وخدمات التمويل والقروض للأفراد، من جانب آخر فإن البنك يحرص على تقديم الخدمات للعملاء بأفضل صورة كما يوفر العديد من طرق التواصل لمساعدة العملاء في الحصول على المساعدة اللازمة من حيث الإستفسارات والخدمات أو تقديم الشكاوى والإقتراحات، ويستطيع كل عميل الحصول على الرقم الذي يقدم له الإستفسار الخاص به بسهولة عبر الموقع الرسمي للبنك.

الأرقام المتاحة للتواصل مع بنك الرياض

يتمكن العملاء من التواصل مع خدمة العملاء في بنك الرياض عن طريق العديد من الأرقام التي يتيحها البنك كما يوفر البنك العديد من الخدمات عبر هذه الأرقام، وفيما يلي نذكر بعض أرقام التواصل:

للإستفسار عن البطاقة البلاتينية داخل بنك الرياض أو تقديم شكاوي لعملاء البطاقة البلاتينية يرجى التواصل عن طريق الرقم/8001242228.

يرجى التواصل مع خدمة عملاء بنك الرياض لعملاء نقاط البيع وكذلك التجار من خلال الرقم/8001242226.

للتحدث مع خدمة عملاء البنك الخاصة بدعم أجهزة الصراف الآلي داخل بنك الرياض يرجى الإتصال عبر الرقم /+966920011404.

بينما يتمكن عملاء التداول والإستثمار داخل الأراضي السعودية من التحدث مع أحد ممثلى الخدمة الخاص بهم في بنك الرياض عبر الرقم /800124400410، وفي حالة التواجد خارج الأراضي السعودية يتم التواصل مع البنك عبر الرقم /+966920012299.

التواصل مع بنك الرياض من خلال الموقع الإلكتروني

يستطيع العملاء التواصل مع خدمة عملاء البنك عبر الموقع الرسمي الخاص ببنك الرياض وذلك بإتباع الخطوات الآتية:

أولاً يجب أن يقوم العميل بالدخول عبر الموقع الخاص ببنك الرياض

قم بإختيار أيقونة تواصل معنا الموجودة أعلى الشاشة في الصفحة الرئيسية للبنك.

هناك بعض الأسئلة يجب أن يجيب عنها العميل، بالإضافة وجود أرقام للتواصل عبر الهاتف.

يختار العميل ما يحتاج مساعدة خدمة العملاء له في إتمامه داخل بنك الرياض من الخيارات المتاحة عبر الموقع الإلكتروني للبنك.

التواصل مع بنك الرياض من خلال الرياض المالية

يوجد طرق متعددة للتواصل مع بنك الرياض منها الرياض المالية والتي سوف نذكر فيما يلي طريقة التواصل من خلالها بأحد ممثلى خدمة عملاء البنك: