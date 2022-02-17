استخراج إذن إصلاح المركبات بمنصة أبشر

استخراج إذن إصلاح المركبات، حيث يبحث عدد كبير من مواطني المملكة العربية السعودية عن الطريقة الإلكترونية المتبعة التي يجب أدائها من أجل الحصول علي إذن إلكتروني لإصلاح المركبات من خلال منصة أبشر، حيث تحرص منصة أبشر علي توفير عدد كبير من الخدمات الإلكترونية الهامة لجميع مواطني المملكة ومقيميها، توفيراً للوقت والجهد لجميع المواطنين داخل الأراضي السعودية، ومن بين أهم الخدمات التي يتم البحث عنها بصورة يومية هي خدمة إصدار إذن إصلاح المركبات والتي من خلالها يستطيع المواطن أن يحصل علي تصريح رسمي للتوجه لإصلاح المركبة الخاصة به، وسوف نوضح لكم خطوات استخراج إذن إصلاح المركبات.

استخراج إذن إصلاح المركبات

أعلن المرور السعودي من خلال موقعه الرسمي علي منصة التواصل تويتر، عن إمكانية العمل علي استخراج إذن إصلاح المركبات من خلال منصة أبشر بدون شرط مراجعة إدارات المرور التي يتبع لها كل مواطن، وقد وضحت إدارة المرور هذه الخطوات كالتالي:

يجب أن يتم تسجيل الدخول لمنصة أبشر من خلال الرابط التالي: تسجيل دخول.

اختيار الدخول علي خدمات المركبات من قسم خدمات الموقع.

النقر علي اختيار إدارة المركبات.

التوجه الي الضغط علي خيار “المركبة المعنية”.

الضغط علي تبويب “إصدار إذن إصلاح” ثم النقر علي رمز “تأكيد الطلب”.

سوف يتم إرسال رسالة نصية من منصة أبشر تتضمن الرقم المرجعي الذي يخص إذن الإصلاح.

بعد ذلك يتم التوجه إلى الورش التي تكون معتمدة والتي تكون مسجلة في “تطبيق ارتح” الإلكتروني.

يتم مشاركة الرقم المرجعي الخاص بإذن الإصلاح مع الورشة التي يتم الذهاب إليها.

حجز موعد لإسقاط مركبة قديمة

يمكن تقديم طلب لحجز موعد من اجل إسقاط مركبة قديمة من خلال تنفيذ هذه الخطوات: