نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق خدمة الرسائل النصية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركة الكهرباء بالمملكة العربية السعودية ترتبت في مجال الحصول على الكهرباء لقطاع الأعمال إلى المرتبة 18 بين 190 دولة، وهذا بناءاً على تقرير ممارسة الأعمال 2020 م الصادر من قبل البنك الدولي، حيث أن هذا عبر تقليصها عدد إجراءات الحصول على الكهرباء إلى إجراءين، حيث أن هذا تخفيض مدة إيصال الخدمة إلى 9 ايام، وهذا يعد أمر ضروري لتقليل التكلفة على جميع المشتركين الجدد في خدمة “برق”، بالإضافة إلى ذلك أن تطبيق نظم المعلومات الجغرافية GlS لكي يتم تقليل عدد زيارات الموقع، وهذا يعد لكي يتم استحداث مراكز لكي يتم متابعة الطلبات.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق خدمة الرسائل النصية :

وفى الفترة الأخيرة أعلنت شركة الكهرباء بالمملكة العربية السعودية عن خدمة الاستعلام عن الفواتير الشهرية المستهلكة من خلال خدمة الرسائل النصية القصيرة على الهاتف الجوال، حيث أن هذه الخدمة سهلة وبسيطة للغاية على جميع المواطنين السعوديين، لكي يتم الاطلاع على فاتورة الكهرباء باسهل الطرق، حيث أن يتم الإعلان عن ميعاد فصل الخدمة في حال التخلف عن سداد قيمة الفاتورة المستهلكة، من خلال البريد الإلكتروني.

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أيضاََ على الاشتراك في خدمة الرسائل النصية القصيرة من خلال الاشتراك في خدمة التسجيل، وهذا عبر رقم الجوال الخاص بالشركة، وهذا الرقم موحد على مستوى أنحاء السعودية وهو(500120).

بالإضافة إلى ذلك أن الكهرباء كانت توليد منتجاََ ثانوياََ للمنشآت، حيث أن هذا كان يوفر الطاقة الكهربائية، حيث أن لك يكن هناك أي مشروع حقيقي لكي يتم إنتاج الكهرباء إنتاجاََ أساسياََ، حيث أن الحكومة بالمملكة العربية السعودية في هذا الوقت كانت بحاجة إلى أهمية الاستثمار في توليد الكهرباء، حيث أن تم تشكيل في هذه الفترة لجنة لكي يتم دراسة توليد الكهرباء، وتم الإعلان على انعقاد اجتماع بحضور الملك في الحجاز آنذاك الأمير فيصل بن عبد العزيز، وهذا تم في عام 1347 هجرياً، حيث أن كان من المنتظر أن فكرة هذا المشروع تتولى الدولة ثلثي تكلفته، حيث أن يتم طرح الباقي كأسهم لجميع المواطنين السعوديين بقيمة 3 جنيهات للسهم الواحد.

طريقة التعرف على فاتورة الكهرباء برقم الحساب :

يجب على المستفيد الإنتقال إلى رابط خدمات الفواتير. ثم بعد ذلك كتابة رقم الحساب، وإدخال رمز التحقق. يجب بعد ذلك النقر على أيقونة “عرض”.

وقد تجد الإشارة إلى أن قمنا من خلال موقع ثقفني بعرض خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق خدمة الرسائل النصية، وأضاف إلى ذلك طريقة التعرف على فاتورة الكهرباء المستهلكة برقم الحساب.