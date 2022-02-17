تعرف علي الحالات التي حددتها التأمينات الاجتماعية لإيقاف صرف ساند 2022

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عمر شويل - جدة تعرف علي الحالات التي حددتها التأمينات الاجتماعية لإيقاف صرف ساند 202 حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية طريقة وشروط الحصول على دعم ساند للعاطلين عن العمل، وقد قامت التأمينات الاجتماعية بالتوضيح من خلال حسابها الرسمي على موقع توتير أن نسبة الاشتراك في دعم ساند هي 1% من الأجر المسجل، ووفقا لما حددته التأمينات الاجتماعية أنه يمكن للعامل الحصول علي تعويض ضد التعطل عن العمل ساند وقد يستغرق الطلب مدة 3 أشهر من تاريخ ترك العمل، ويعمل نظام ساند على توفير حياة كريمة للمواطنين السعوديين الذين تعطل عنهم العمل بشكل مفاجئ، كما أوضحت التأمينات الاجتماعية أنه يحصل للعاطل من دعم ساند على60% من أجره لمدة 3 أشهر بحد أقصى 9 ألاف ريال سعودي و50% لمدة 9 أشهر بحد أقصى 7500 ريال سعودي.

حالات إيقاف صرف ساند 2021

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مجموعة من الحالات لإيقاف صرف نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند” لدعم العامل السعودي، ومن ضمن هذه الحالات ما يلي:

في حال إذا لم يلتزم المتعطل عن بالتدريب دون سبب مقبول. تكون الحالة الثانية في إيقاف صرف دعم ساند إذا أصبح للمتعطل عن العمل دخل من عمل أو نشاط خاص. إذا لم يلتزم الموظف المعطل عن العمل بالتعليمات والتوجيهات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يمنع صرف دعم ساند إذا أصبح المتعطل عن العمل غير قادر العمل. في حال إذا غادر المتعطل عن العمل المملكة العربية السعودية خلال شهرين متصلين أو متقطعين خلال فترة صرف الدعم. إذا لم يتم التسجيل في صندوق تنمية الموارد البشرية “طاقات” يمنع صرف الدعم. لا يمكن صرف الدعم إذا وصل المتعطل عن العمل سن 60 عام وكان مستحقا للمعاش تبعا لإحكام التأمينات. لا يستطيع المتعطل عن العمل صرف دعم ساند إذا تكاسل عن البحث عن عمل بجدية ونشاط. و أخيرا في حال توفي المتعطل عن العمل يتم إيقاف صرف دعم ساند.

شروط الاشتراك في نظام ساند 2022

يحق للمشترك في ساند الحصول على الدعم في حال توافرت فيه الشروط التي وضعتها مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وفيما يلي الشروط:

يشترط أن يكون عمر المتقدم بطلب الدعم لا يتجاوز 60 عاما. يشترط أن يكون المستفيد من دعم ساند قادر على العمل. على المشترك الالتزام بالتدريبات التي تحددها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. أن يكون المستفيد من دعم ساند سعودي الجنسية. يجب أن يكون المستفيد عمل مدة لا تقل عن 12 شهر خلال الستة والثلاثين شهر التي تسبق تقدمه للمرة الأولى للحصول على الدعم.

خطوات التحقق من أهلية ساند برقم الهوية

أن يقوم المستخدم بالدخول إلى موقع مؤسسة التأمينات الاجتماعية قم بالذهاب إلي الخدمات الإلكترونية. علي المستخدم اختيار خدمة تحقق من الأهلية لاستحقاق ساند. اخل البيانات المطلوبة كرقم الهوية الوطنية ثم بعد ادخل رمز التحقق. أنقر علي الاختيار سوف يظهر لك إذا كنت تستحق دعم ساند أم لا.

أهمية نظام ساند

ليك معرفة أن نظام ساند الذي يتم تقديمه من المملكة العربية السعودية لجميع أبنائها يهدف إلى حماية المواطن الذي فقد وظيفته من كثرة متطلبات الحياة، حيث يقوم النظام بتزويد جميع المشتركين بالعديد من الأمور التي تتمثل فيما يلي:

يقوم النظام بعرض الكثير من الوظائف والمهن المناسبة على هؤلاء الأشخاص حتى يتمكنوا من إيجاد عمل. ثم يزود النظام جميع المشتركين به براتب شهري لمدة تصل إلى 12 شهر في حالة لم يجد وظيفة خلال هذه الفترة. يعمل القائمون على هذه الخدمة بإتاحة الكثير من الدورات التدريبية لكافة المشتركين به.

نظام ساند التعطل عن العمل

نظام ساند هو واحد من الأنظمة الحكومية التي تم إصدارها بموجب مرسوم مدني عام 1435هـ، فأقرت المملكة هذا النظام لرعاية العامل السعودي وأسرته خلال فترة التعطل عن العمل لظروف خارجة عن إرادته، فيعمل البرنامج على سد الفجوة خلال فترة التعطل والانتقال بين وظيفتين، كما يحصل المستفيد على تدريب لازم له لمساعدته في عملية البحث عن عمل آخر بديل للعمل السابق.

والجدير بالذكر أن الحكومة السعودية سعت لتحقيق العيشية الكريمة لرعاياها وذلك عن طريق نظام ساند، وكما يمكن التعرف علي خطوات التسجيل في نظام ساند 2021 و شروطه.