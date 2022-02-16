شروط السفر من السعودية إلى الكويت

من المقرر أن يتم تطبيق شروط السفر الجديدة من السعودية إلى الكويت بعدما قامت الكويت بتحديث شروط القدوم إليها في ظل استمرار السعودية بفرض القيود على مواطنيها الراغبين في السفر إلى الخارج حيث يرتبط البلدين معًا عبر منفذ الخفجي البري الذي يمكن من خلاله للمواطنين في البلدين التنقل بدون جواز سفر عبر الهوية الوطنية وهو نفس الأمر المطبق على جسر الملك فهد بين السعودية والبحرين.

شروط السفر إلى الكويت

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية قبل أيام أنه اعتبارًا من يوم 20 فبراير الجاري سوف يتم تطبيق الشروط الجديدة لدخول البلاد وفقًا لما يلي:

سوف يتم إلغاء فحص PCR لكافة القادمين إلى البلاد من المحصنين بجرعات لقاح كورونا المعتمدة في الكويت.

لكافة القادمين إلى البلاد من المحصنين بجرعات لقاح كورونا المعتمدة في الكويت. وكذلك إلغاء الحجر المنزلي لجميع المحصنين القادمين إلى البلاد.

أما بالنسبة لغير المحصنين أو من لم يكتمل التحصين بالجرعات سوف يتم طلب فحص بي سي آر سلبي وكذلك عمل حجر منزلي لمدة 7 أيام ويتم إجراء فحص بي سي آر مرة أخرى وفي حالة كانت النتيجة سلبية يسمح له بمغادرة العزل المنزلي.

وكانت الكويت تشترط في السابق الحصول على الجرعة الثالثة لمن أمضى 9 أشهر من الجرعة الثانية وتم إلغاء شرط الفحص لمن أكمل التحصين.

شروط السفر من وإلى السعودية

أما بالنسبة للسعودية فقد تقرر ما يلي اعتبارًا من يوم 9 فبراير الجاري:

بالنسبة للمواطنين الذين مر على حصولهم على الجرعة الثانية من لقاحات كورونا المعتمدة في السعودية عليهم الحصول على الجرعة التنشيطية الثالثة. أما فيما يخص المواطنين والأجانب الراغبين في زيارة السعودية فعليهم الخضوع لفحص PCR وأن تكون نتيجة الفحص سلبية. في حالة كانت نتيجة الفحص إيجابية يجب أن يخضع المواطن لحجر صحي لمدة 7 أيام مع إجراء فحص بي سي آر مرة أخرى قبل السماح له بمغادرة العزل.

رفع القيود والإجراءات الاحترازية

كما قررت الكويت رفع القيود على العديد من المناشط في الحياة منها ما يلي: