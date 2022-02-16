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خطوات التسجيل في دعم المواشي عبر موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة

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عمر شويل - جدة خطوات التسجيل في دعم المواشي عبر موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة - ثقفني

خطوات التسجيل في دعم المواشي عن طريق موقع وزارة البيئة والمياه السعودية لكي ما يتم الاستفادة من الدعم . الذي يهدف للنهوض بتربية المواشي داخل المملكة العربية السعودية . كما تتم تلك الخطوات وفقاً إلي شروط التسجيل في دعم مربي المواشي المنصوص عليها من الوزارة . ولكي ما يتم الحصول علي طلب دعم مربي المواشي لكافة صغار مربي المواشي بالسعودية . يجب أن يتم تقديم الطلب بشكل إلكتروني بموقع الوزارة مع أرفاق كافة المستندات المطلوبة . كما أن برنامج دعم صغار مربي الماشية جاء من الوزارة تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية . لكي ما يتم تقديم مبلغ إعانة مربي المواشي حتي يتم تعظيم الثروة الحيوانية والارتقاء بها . ومن خلال مقال اليوم سنتعرف علي تفاصيل شاملة فيما يخص دعم المواشي بالسعودية .

خطوات التسجيل في دعم المواشي
طلب دعم مربي المواشي

خطوات التسجيل في دعم المواشي بموقع وزارة البيئة والمياه السعودية

  1. يتم تسجيل الدخول علي موقع وزارة البيئة والمياه السعودية .
  2. كما عبر الصفحة الرئيسية يتم اختيار قائمة طلب دعم مربي المواشي .
  3. يجب أن يتم تسجيل بيانات بطاقة الهوية الوطنية وتعيين كلمة مرور جديدة .
  4. كذلك بعد تلك الخطوات يتم الضغط علي مربع “تسجيل جديد” .
  5. بعد الخطوة السابقة يتم تسجيل بيانات تاريخ الميلاد وتسجيل رقم الهاتف .
  6. تلك هي الخطوات الخاصة بالتسجيل علي موقع الوزارة للحصول علي دعم المواشي .

ما هي شروط التسجيل في دعم مربي المواشي داخل السعودية

بعد أن تم عرض تفاصيل خطوات التسجيل في دعم المواشي يجب أن يتم التعرف علي الشروط الخاصة . بالحصول علي الدعم المقدم لتربية المواشي داخل السعودية وتلك الشروط هي كالآتي :-

  • برنامج دعم صغار مربي الماشية يتم تقديمه لأي مواطن سعودي ولكل من يحمل بطاقة التنقل .
  • كما بجانب الشرط السابق يجب أن يكون الراغب في الحصول علي الدعم مقيم بشكل دائم بالسعودية .
  • كذلك من الضروري جداً أن يكون المواطن من صغار مربي المواشي بالمملكة .
  • شرط أن يكون المواطن لا يعمل في أي من الوظائف الحكومية أو أي قطاع آخر .
  • أيضاً من شروط طلب دعم مربي المواشي أن لا يقل العمر عن 21 عاماً .
  • كما يجب علي أي مستفيد من دعم صغار مربي الماشية حصوله علي بطاقة صحية معتمدة .
  • كافة المستفيدين يجب أن يكون لديهم حساب بنكي سعودي لتلقي مبالغ دعم صغار الماشية علي ذلك الحساب .

الحالات التي يتم فيها أيقاف برنامج دعم صغار مربي الماشية

وضحت الوزارة الحالات التي لا تستحق صرف دعم صغار مربي المواشي والتي تم توضيحها علي موقع mewa.gov.sa كالآتي :-

  1. أذأ ما حدث حالة وفاة لأي مستفيد من دعم صغار مربي الماشية .
  2. كما يتم أيقاف طلب دعم مربي المواشي المسجل بالوزارة أذا ما لا تتوافر معايير استحقاق الدعم المتفق عليها .
  3. بجانب تلك الحالتين يتم إيقاف دعم مربي الماشية في حالة العجز عن ممارسة المهنة .
  4. وفي حالة ثبوت تقديم بيانات مغلوطة وغير صحيحة يتم وقف دعم المواشي .

خطوات التسجيل في دعم المواشي عبر موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية . تم توضيحها داخل مقال اليوم تفصيلياً لكي ما يتم الاستفادة من دعم مربي صغار المواشي الذي أطلقته الوزارة . بجانب توضيح الشروط الخاصة بالتسجيل للحصول علي الدعم والتي يجب تطبيقها .

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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