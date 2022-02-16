خطوات التسجيل في دعم المواشي عبر موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة

خطوات التسجيل في دعم المواشي عن طريق موقع وزارة البيئة والمياه السعودية لكي ما يتم الاستفادة من الدعم . الذي يهدف للنهوض بتربية المواشي داخل المملكة العربية السعودية . كما تتم تلك الخطوات وفقاً إلي شروط التسجيل في دعم مربي المواشي المنصوص عليها من الوزارة . ولكي ما يتم الحصول علي طلب دعم مربي المواشي لكافة صغار مربي المواشي بالسعودية . يجب أن يتم تقديم الطلب بشكل إلكتروني بموقع الوزارة مع أرفاق كافة المستندات المطلوبة . كما أن برنامج دعم صغار مربي الماشية جاء من الوزارة تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية . لكي ما يتم تقديم مبلغ إعانة مربي المواشي حتي يتم تعظيم الثروة الحيوانية والارتقاء بها . ومن خلال مقال اليوم سنتعرف علي تفاصيل شاملة فيما يخص دعم المواشي بالسعودية .

خطوات التسجيل في دعم المواشي بموقع وزارة البيئة والمياه السعودية

يتم تسجيل الدخول علي موقع وزارة البيئة والمياه السعودية . كما عبر الصفحة الرئيسية يتم اختيار قائمة طلب دعم مربي المواشي . يجب أن يتم تسجيل بيانات بطاقة الهوية الوطنية وتعيين كلمة مرور جديدة . كذلك بعد تلك الخطوات يتم الضغط علي مربع “تسجيل جديد” . بعد الخطوة السابقة يتم تسجيل بيانات تاريخ الميلاد وتسجيل رقم الهاتف . تلك هي الخطوات الخاصة بالتسجيل علي موقع الوزارة للحصول علي دعم المواشي .

ما هي شروط التسجيل في دعم مربي المواشي داخل السعودية

بعد أن تم عرض تفاصيل خطوات التسجيل في دعم المواشي يجب أن يتم التعرف علي الشروط الخاصة . بالحصول علي الدعم المقدم لتربية المواشي داخل السعودية وتلك الشروط هي كالآتي :-

برنامج دعم صغار مربي الماشية يتم تقديمه لأي مواطن سعودي ولكل من يحمل بطاقة التنقل .

يتم تقديمه لأي مواطن سعودي ولكل من يحمل بطاقة التنقل . كما بجانب الشرط السابق يجب أن يكون الراغب في الحصول علي الدعم مقيم بشكل دائم بالسعودية .

كذلك من الضروري جداً أن يكون المواطن من صغار مربي المواشي بالمملكة .

شرط أن يكون المواطن لا يعمل في أي من الوظائف الحكومية أو أي قطاع آخر .

أيضاً من شروط طلب دعم مربي المواشي أن لا يقل العمر عن 21 عاماً .

أن لا يقل العمر عن 21 عاماً . كما يجب علي أي مستفيد من دعم صغار مربي الماشية حصوله علي بطاقة صحية معتمدة .

كافة المستفيدين يجب أن يكون لديهم حساب بنكي سعودي لتلقي مبالغ دعم صغار الماشية علي ذلك الحساب .

الحالات التي يتم فيها أيقاف برنامج دعم صغار مربي الماشية

وضحت الوزارة الحالات التي لا تستحق صرف دعم صغار مربي المواشي والتي تم توضيحها علي موقع mewa.gov.sa كالآتي :-

أذأ ما حدث حالة وفاة لأي مستفيد من دعم صغار مربي الماشية . كما يتم أيقاف طلب دعم مربي المواشي المسجل بالوزارة أذا ما لا تتوافر معايير استحقاق الدعم المتفق عليها . بجانب تلك الحالتين يتم إيقاف دعم مربي الماشية في حالة العجز عن ممارسة المهنة . وفي حالة ثبوت تقديم بيانات مغلوطة وغير صحيحة يتم وقف دعم المواشي .

خطوات التسجيل في دعم المواشي عبر موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية . تم توضيحها داخل مقال اليوم تفصيلياً لكي ما يتم الاستفادة من دعم مربي صغار المواشي الذي أطلقته الوزارة . بجانب توضيح الشروط الخاصة بالتسجيل للحصول علي الدعم والتي يجب تطبيقها .