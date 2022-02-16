بلا كفيل للسعودي والمقيم 100ألف ريال وبلا تحويل للراتب

بلا كفيل وكذلك بلا تحويل للراتب الشهري يستطيع المواطن السعودي وكذلك المقيم طلب تمويل شخصي نقدي كما يمكن طلب التمويل الشخصي من خلال الإنترنت حيث تقدم شركة كوارا بالمملكة العربية السعودية منتج تمويلي ربما يصل قيمة إلى 250000 ريال سعودي كحد أقصى للسعودي وأيضاً المقيم ولكن هناك بعض الشروط البسيطة والتي لابد من توافرها.

بلا كفيل للسعودي والمقيم 100 ألف ريال لدى شركة كوارا

تتيح شركة كوارا للتمويل بالمملكة العربية السعودية منتجات تمويلية تنافسية للأفراد وأيضاً بأسعار تنافسية فتقدم تمويل شخصي سريع لا يحتاج إلى كفيل وأيضاً لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري ولكن حددت شركة كوارا بعض الشروط البسيطة والتي لابد من توافرها ومن بين تلك الشروط ما يلي

يشترط أن يكون المتقدم سواء السعودي أو المقيم لديه سجل ائتماني جيد.

يحصل العميل على مبلغ تمويل ربما يصل إلى 100000 ريال بدون كفيل.

كما يشترط أن يكون المتقدم المقيم يحصل على راتب شهري لا يقل عن 4000 ريال سعودي.

كما أيضاً لابد أن يكون المتقدم المتقاعد لديه دخل شهري لا يقل عن 4000 ريال سعودي.

كما هناك مجموعة أخرى من الشروط والتى يمكن الإطلاع عليها من خلال الدخول على رابط التمويل.

مزايا التمويل الشخصي لدى شركة كوارا للتمويل بالسعودية

القرض الشخصي السريع من شركة كوارا للتمويل بالمملكة العربية السعودية متاح بمزايا جديدة ومتنوعة فهو تمويل متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية وهناك مزايا اخرى وهي