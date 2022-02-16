استعلم عن المقطوعة السعودية برقم الهوية الوطنية

المساعدة المقطوعة من أهم برامج الدعم المالي للمواطنين السعوديين، وقدمت خدمات كبيرة لمحدودي الدخل وأصحاب المعاش الضماني خلال الأعوام الماضية، وكان للبرنامج دور كبير وبارز في حل المشاكل المالية التي كانت تواجه أغلب الأسر السعودية، وقام الضمان الاجتماعي خلال هذه الأيام بعمل العديد من التعديلات على النظام القديم، لتحويل المواطنين من حالة الاحتياج إلى حالة الإنتاج، ومن أهم بنود نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد هو عمل تأهيل وتدريب للمستفيدين وإلحاقهم بفرص العمل المناسبة لهم، عن طريق منصات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الخاصة بالتوظيف، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة والشروط التي يجب أن تتوفر للحصول عليها.

شروط المساعدة المقطوعة

قام الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية بتحديد بعض الشروط التي من خلالها يتم الحصول على المساعدات المقطوعة وهى كما يأتي:-

أن يكون المتقدم مقيم بالمملكة إقامة دائمة.

أن يكون سعودي الجنسية ويستثنى من هذا الشرط أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي، والغير سعودية المتزوجة من سعودي.

لا يتجاوز دخل المستفيد من مقطوعة الضمان الاجتماعي الحد المانع للصرف.

لا يكون لدى المستحق لهذه المساعدات أي أراضي زراعية أو أملاك عقارية أو سجل تجاري.

الحد الأقصى للمساعدات المقطوعة السعودية ٣٠ ألف ريال سعودي.

الحد الأدنى للإعانات المقطوعة السعودية ١٠٦٠٠ ريال سعودي.

تحدد القيمة المالية التي يحصل عليها المستحقين بعد تحديد عدد أفراد الأسرة والدخل الشهري الذي يحصل عليه المستفيد.

الأوراق المطلوبة عند التقديم على مقطوعة الضمان الاجتماعي

قام الضمان الاجتماعي بتحديد الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على المساعدة المقطوعة وهى كما يلي:-

صورة ضوئية من بطاقة الهوية الوطنية السعودية، أو سجل الأسرة إذا كان الشخص المتقدم متزوج ولديه أبناء. صك ملكية العقار أو عقد إيجار السكن مع إرفاق إيصال كهرباء أو مياه، كما يجب أن يكون السكن في نطاق مكتب الضمان الاجتماعي المتقدم فيه الشخص الحصول على المساعدات المقطوعة. إحضار صاحب طلب الإعانة السعودية إثبات الدخل الشهري.

طريقة استعلام المساعدة المقطوعة

يجب أن نتبع الخطوات الصحيحة عند الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي وهى كما يأتي:-