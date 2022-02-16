نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد الاختبارات النهائية الفصل الثاني ١٤٤٣ حسب التقويم الدراسي وزارة التعليم السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد الاختبارات النهائية الفصل الثاني ١٤٤٣، بعد أعلنت وزارة التعليم السعودية عن تعديل التقويم الدراسي الجديد ومتى اختبارات الترم الثاني 1443، حيث أصبح العام الدراسي في المملكة العربية السعودية ثلاثة فصول. ويزداد في الوقت الراهن البحث بشكل دوري من قبل الطلاب واوليائهم عبر محرك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي عن موعد اختبارات الفصل الثاني 2022 حسب النظام التعليمي الجديد المتبع بالمملكة، يذكر ان وزارة التعليم السعودية سعت لتحديث المنظومة التعليمية وذلك وفقا لما جاء به برنامج رؤيا المملكة المستقبلية 2030، وبمجرد الوصول الى موعد الاختبارات النهائية نلاحظ اختلافات كبيرة في تاريخ الاختبارات النهائية الفصل الثاني 1443 وهو ما سنتعرف عليه بالتفصيل من خلال هذا المقال فتابعونا للنهاية.

موعد الاختبارات النهائية الفصل الثاني ١٤٤٣

من اجل الرفع من مستوى التعليم داخل المملكة العربية السعودية. اعتمد الباحثون في النظام الجديد على 3 فصول دراسية. كما تم تحديد ساعات إضافية من اجل ان يتمكن الطالب من التحصيل العلمي الجيد وفق أحدث ما توصلت اليه مختلف أنظمة التعليم العالمية، وبمجرد اعلان نتائج الترم الأول في المملكة، ازداد التساؤل عن موعد الاختبارات النهائية الفصل الثاني ١٤٤٣ والتي جاءت كالتالي:

سوف تبدا الاختبارات النهائية الترم الثاني للعام الدراسي 2021-2022 في المملكة العربية السعودية. يوم الأحد الموافق 26 رجب 1443هـ الموافق لـ 27 – 02- 2022م

سوف يمتحن الطلاب في مختلف المواد لمدة عشرة أيام

كما ستبدأ إجازة الفصل الدراسي الثاني في 7 شعبان 1443هـ. على ان تستمر عشرة أيام أخرى قبل الرجوع للدراسة في الفصل الدراسي الثالث.

سيبدأ الترم الثالث يوم السابع عشرة من شهر شعبان 1443هـ الموافق لـ 20-03-2022م.

نهاية العام الدراسي في 01 من ذي الحجة 1443هـ الموافق لـ 30 يونيو 2022م. على ان يأخذ الطلاب إجازة طويلة.

آلية الاختبارات النهائية 1443 الفصل الثاني

بعدما بينا لمتابعينا الكرام من السعودية موعد الاختبارات النهائية الفصل الثاني ١٤٤٣، سوف نضع بين ايديكم آلية اجراء اختبارات الترم الثاني 1443 لمختلف المراحل التعليمية حسب ما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية

اختبارات المستوى الابتدائي سوف تتم تبعاً لنظام التعليم عن بعد من خلال منصة مدرستي التعليمية https://schools.madrasati.sa.

الاختبارات النهائية للمرحلة المتوسطة والثانوية ستكون بشكل حضوري بعدما اكمل كافة الطلاب من تجاوز عمرهم 12 عاما التلقيح ضد فيروس كورونا. على ان يتم تقسيم طلاب المستوى المتوسط والثانوي على مجموعات ويتم الامتحان في مادتين الأكثر في اليوم الواحد.

كل طالب من مرحلة المتوسطة لم يأخذ الجرعات عليه ان يؤدي اختبارات الفصل الثاني عبر منصة مدرستي.

إلى هنا نصل الى نهاية هذا المقال والذي تحدثنا فيه بشكل مفصل ودقيق عن موعد الاختبارات النهائية الفصل الثاني ١٤٤٣ حسب ما أعلنت عنه وزارة التعليم السعودية بعدما تم الإعلان التقويم الدراسي الجديد 1443.