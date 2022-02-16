نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان يسعى إلى تحقيق مستهدفات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الإعلان من قبل المشرف العام على صندوق التنمية العقارية على أن صندوق التنمية العقارية قدم حوالي 291 ألف قرض عقاري مدعوم لتمكين الأسرة بالمملكة العربية السعودية، وقد تم تملك مسكنها عبر برنامج القرض العقاري المدعُوم من بداية برنامج تحّول الصندوق من حوالي 3 سنوات تقريباً ابتداءً من شهر يونيو الماضي 2017م حتى شهر مايو الماضي 2020م، ولذلك تم الإعلان عن الهدف الموحد على أن يتم تسهيل التملك وزيادة نسبته إلى 70٪ بحلول 2030 م، وهذا بناءاً على مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة العربية السعودية في السنوات القادمة حتى 2030 م.

بالإضافة إلى أن مؤسسة النقد العربي بالمملكة العربية السعودية أعلنت على أن نمو عقود تمويل عقاري للأفراد ابتداءً من شهر يناير حتى نهاية شهر أبريل 2020 م، وتم الإعلان عن النسب المحددة، على أن قد تكون بنسبة 95٪ مسجله 86.345 عقداََ بقيمة قاربت 40 مليار ريال سعودي مقارنة بحوالي 45.860 عقداََ خلال عام 2019 م ولذلك أكد على ثقة وقناعة المستفيدين والمستفيدات من برنامج القرض المدعوم، وعلى أن تصل الأرباح تصل إلى نسبة 100٪ وتم الايضاح على أن استمرارية المواطنين السعوديين من الخيارات التمويلية التي تم التقديم من خلال برنامج القرض المدعوم.

ومن الجدير بالذكر أن النمو الصاعدي لعقود التمويل العقارية في ال3 أعوام الأخيرة مؤشراََ إيجابياََ، لكي يتم اكتمال الحلول التمويلية والسكينة، وتنوعها أيضا، ولذلك تم الإعلان عن بساطة وتسهيل الإجراءات اللازمة، مشيداََ بالدعم الذي يحظى به الصندوق العقاري من خلال مجلس إدارته.

وأكد وزير الإسكان على أن الحقيل الذي يسعى إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، أو أحد برامج رؤية المملكة العربية السعودية في عام 2030 م ولذلك تم رفع نسبة تملك الأسر بالمملكة العربية السعودية قد وصلت إلى 60٪ حتى نهاية عام 2020 م، و 70٪ بحلول عام 2030 م.

وتم الإيضاح على أن التزام الصندوق بإيداع الدعم شهرياً لمستفيدي برنامج “سكني” من قبل وزير الإسكان أو الصندوق العقاري، ومن الممكن أن صندوق التنمية العقارية تم الإعلان على الإنهاء الكامل لقوائم الانتظار بعد صدور الموافقات النهائية نحو 90 ألف مواطن سعودي، ممن يمثلون آخر دفعة عام 2020 م، وأنها قد تتجاوز أكبر التحديات التي واجهته خلال 4 عقود.

الأوراق المطلوبة لتقديم صندوق التنمية العقارية :

يجب على المستفيد تعبئة نموذج طلب التمويل. يجب تقديم نسخة من بطاقة الهوية الوطنية بشرط أن تكون سارية المفعول. تقديم شهادة تعريف بالراتب من جهة العمل. تقديم كشف حساب ل 3 شهور موضح به آخر 3 رواتب.

حيث أن صندوق التنمية العقارية يقوم بتقديم خدمات إلكترونية للمواطنين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية ويمكن على المواطنين تقديم إجازات مرضية أيضا.

طلبات الإجازات المرضية :

يجب الإبلاغ بعد الإجازة مباشرةً. طلبات البدلات. تقديم طلب قطع إجازة. طلب تمديد إجازة. طلب تعديل مدة إجازة. طلب إلغاء إجازة. طلب تعديل بداية إجازة. طلب تقاعد أيضاََ.

قام صندوق التنمية العقارية بتقديم العديد من المميزات الهامة العديدة للمواطنين السعوديين المستفيدين، وقام بتقديم القسط المرن ومن خلال موقع ثقفني سوف نعرض لكم ماذا يعني القسط المرن.

القسط المرن :

القسط المرن هو يقوم بتمكين من لديه قرض استهلاكي من التقاعد، يمكن الحصول على الحد الأعلى من القرض العقاري، ومن الجدير بالذكر أن يمكن توزيع الاستقاط بين القروض العقارية والاستهلاكية أيضاََ، حيث أن ألا يتجاوز الاستقطاع عن 65% من الراتب الخاص بالمستفيد بغد التقاعد.

موعد إيداع الدعم السكني :

صندوق التنمية العقارية بالمملكة العربية السعودية يوضح عن الموعد الموحد لمستفيدي الصندوق، وهذا عقد افتراضياً برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، حيث أن يكون الصرف يوم 24 من كل شهر ميلادي، وينتظر المستفيدين من صندوق التنمية العقارية موعد إيداع الدعم السكني على أن يكون الصرف يوم الاثنين الموافق 24 فبراير الجاري 2022م.