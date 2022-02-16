ما هو يوم التأسيس السعودي ومتى موعد إجازة يوم التأسيس بالمملكة العربية السعودية

ما هو يوم التأسيس السعودي، من أهم الأسئلة التي يبحث عنها المواطنين بالمملكة العربية السعودية في الوقت الحالي هو سؤال ما هو يوم التأسيس السعودي، يوم التأسيس الذي تم اختياره من قبل المسؤولين بالمملكة العربية السعودية من أجل إحياء ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية، وقد أصدر العاهل السعودي سمو الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه مرسوم رسمي ليكون يوم 22 فبراير هو يوم الاحتفال بيوم التأسيس من كل عام، ويتم الاحتفال في نفس اليوم، علمًا بأن هذا اليوم تُمنح به إجازة رسمية لجميع الموظفين العاملين في القطاع الخاص والعام داخل المملكة العربية السعودية، وهذا من أجل إرساء الأمن والوحدة في المملكة العربية المتحدة.

ما هو يوم التأسيس السعودي؟

يتساءل المواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية عن ما هو يوم التأسيس السعودي، والجدير بالذكر أن هذا اليوم قام فيه الملك عبد العزيز بن عبد الرحمان الفيصل آل سعود بتأسيس المملكة العربية السعودية، وذلك سمة 1319، ومن يومها ويتم الاحتفال بهذه المناسبة في يوم 22 فبراير، ووُضعت هوية مميزة بصرية ليوم التأسيس وكانت تحت شعار “اليوم بديننا”، وسيكون يوم الاحتفال هذا العام الموافق 22 فبراير لعام 2022، والذي يوافقه يوم 21 رجب 1443.

سبب الاحتفال بيوم التأسيس السعودي

أجبناكم عن سؤال ما هو يوم التأسيس السعودي، ويتم الاحتفال بهذا اليوم لعدد من الأسباب والتي أولها أن المملكة تم تأسيسها علي يد سمو الملك محمد بن سعود، وذلك بعام 1139هجريًا والذي يوافق 1927، ويكون إجازة رسمية بالدولة، ويتم الاحتفال به بسبب تكوين المملكة العربية السعودية الدولة العظيمة التي مر على تأسيسها 300 عام هجري وأكثر، ويرغب العاهل السعودية في الاحتفال بهذا اليوم ليُشعر المواطنين والأجيال القادمة بتاريخ المملكة العظيم وأهمية مجد هذا الوطن، بل وتتعرف الأجيال على مجد وطنهم المشرق ماضيًا وحاضرًا ومستقبلًا بإذن الله.

شعار الهوية ليوم التأسيس السعودي

قامت المملكة العربية السعودية باتخاذ شعار الهوية البصرية من أجل الاحتفال بيوم التأسيس، وهو مجموعة من الخطوط والألوان وعدد من الأشكال البصرية ويتوسط الشعار أيقونة الهوية وهي ملامح راجل، ويحيط بهذه الأيقونة رمز النخلة والسوق والخيل العربي والمجلس.