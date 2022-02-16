إصدار وتجديد رخصة العمل إلكترونياً وشروطها والاستعلام عن رقم سداد رخصة العمل. حيث تعتبر المملكة العربية السعودية من أكبر دول العالم التي يوجد بها وافدين أجانب ومقيمين. كما تتميز المملكة بكونها مصدر هام لجذب الأجانب وذلك لتعدد أسباب السفر إليها. فهناك من يذهب إليها لإداء مناسك الحج والعمرة كما يوجد من يذهب إلى المملكة بحثاً عن العمل بها. ولذلك يعتبر أمر رخصة العمل هو أكثر ما يهم جميع المقيمين داخل المملكة العربية السعودية. كما إن الحكومة داخل المملكة تعمل على تنظيم شئونها والتي تتعلق بشكل خاص بالأفراد ولذلك فقد قامت بتحويل معظم خدماتها إلى الشكل الإلكتروني. ويعتبر أهم الخدمات التي تم تحويلها إلى الشكل الإلكتروني هي إصدار رخصة العمل. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض طريقة إصدارها وتجديدها والشروط وكيفية الاستعلام عن رقم سداد الرخصة. كيفية إصدار رخصة عمل 100 ريال وأهم الشروط للحصول عليها والرسوم المطلوبة لإصدارها

إصدار وتجديد رخصة العمل إلكترونياً

حيث يعتبر أكثر ما يهم الجاني والوافدين المقيمين داخل حدود المملكة العربية السعودية هي رخصة العمل. وذلك لأن رخصة العمل يجب أن تكون سارية الصلاحية دائما لكي لا يتعرض الوافد المقيم للمسائلة القانونية. ولذلك يجب أن يقوم المقيم بتجديد الرخصة في الوقت المحدد لها لكي لا يتعرض لدفع غرامة مالية. كما أن الحكومة السعودية قد قامت بتسهيل هذه الأمور حيث قامت بتحويل هذه الخدمة إلى الشكل الإلكتروني الذي يوفر الوقت والجهد كما يقلل من التزاحم. ويمكننا عرض الخطوات اللازمة لإصدارها وتجديدها كما يلي:

أولاً يجب القيام بالدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ثم الضغط على خيار الخدمات الإلكترونية وبعدها الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية للعمل ثم للدخول على المنشأة عليك كتابة جميع البيانات الخاصة بك بشكل صحيح ثم إدخال رمز التحقق المرسل إليك ثم الدخول على خدمات رخص العمل ثم إصدار رخصة العمل وبعد ذلك سيظهر لك خيارات عليك تحديد منها سواء تجديد أو إصدار ثم ستم إظهار صفحة بها جميع البيانات الخاصة برخصة العمل والرسوم المطلوبة عليك الضغط على إرسال وطباعة الطلب والقيام بسداد الرسوم المطلوبة.

الشروط المطلوبة لإصدار وتجديد رخصة العمل

طريقة الاستعلام عن رقم سداد رخصة العمل

أولاً يجب القيام بالدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

ثم الضغط على خيار حساب عامل وتسجيل الدخول

ثم إدخال رقم الإقامة وسوف يتم ظهور لك جميع الخدمات المتاحة

اختيار خدمة المنشآت ومنها مكتب العمل

عليك كتابة رقم الإقامة أو رقم جواز السفر وجميع البيانات الشخصية بشكل صحيح ثم كتابة رمز التحقق

وأخيراً القيام بالضغط على خيار بحث وسوف يظهر رقم سداد رخصة العمل.

طريقة الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل