شروط الحصول على تمويل إمكان الميسر حتى 50,000 ريال سعودي

شروط الحصول على تمويل إمكان الميسر، شركة إمكان للتمويل داخل المملكة على تقديم أقوى العروض خلال شهر فبراير الحالي لعام 2022 م، وهذا جاء حيث أنها تعمل على تقديم تمويل ميسر أو تمويل إضافي ويكون بدون دفع أي رسوم إدارية إضافية فوق مبلغ التمويل، وذلك حيث أن مبلغ التمويل قد وصل إلى 50,000 ريال سعودي وذلك عند طلب التمويل الميسر، أو حتى التمويل الأصغر بالتعاون مع شركة إمكان للتمويل داخل المملكة العربية السعودية، يتم عمل هذا التمويل لقضاء وتسهيل خدمة المواطنين السعوديين داخل المملكة، كما أنه يتم إعطاء التمويل الميسر بدون أي رسوم وأيضا بدون كفيل سعودي وليست هناك حاجه إلى تحويل الراتب الشهري عن طريق إمكان للتمويلات المقدمة من مصرف الراجحي داخل المملكة.

شروط الحصول على تمويل إمكان الميسر:

قامت شركة إمكان للتمويل داخل المملكة بالاعلان عن توفير تمويل ميسر وتمويل إضافي بدون أي رسوم إدارية وذلك خلال شهر فبراير الجاري، جاء هذا لتشجيع العملاء على القيام بطلب التمويل الميسر أو الإضافي، ولكن يجب العلم أنه لن تتم الموافقة على طلب التمويل إلا بعد إنطباق كافة الشروط والأحكام، هذه الشروط هي: