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عمر شويل - جدة منتج التمويل الشخصي الجديد للأفراد .. مزايا وشروط المنتج الشخصي - ثقفني
يقدم بنك الرياض التمويل الشخصي الجديد في القطاع الحكومي والقطاع العسكري بالمملكة العربية السعودية في برنامج القرض الشخصي للموظفين السعوديين ومن أهم مميزات البرنامج الموافقة المبدئية الفورية بما يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية وشروط التمويل طويلة الأجل التي تصل إلى خمس سنوات ، في هذه المقالة سوف نقدم لك شروط وميزات التمويل لموظفي القطاع الحكومي والعسكري.
منتج التمويل الشخصي الجديد وماهي الشروط اللازمة
- يجب ألا يقل عمر الحاصل على التمويل 18 عامًا
- يجب ألا يقل صافي الراتب عن 3000 ريال سعودي
- لا توجد متطلبات الموعد النهائي لخدمة العملاء
- يتعين على الملاك الماليين إيداع رواتبهم في البنوك بالرياض باستخدام نظام “سريع”.
مزايا تمويل بنك الرياض للقطاع الحكومي
- الميزة الخاصة لنظام التمويل لموظفي القطاع الحكومي السعودي هو أنه لا ينتهك أي من أحكام الشريعة الإسلامية
- تقدم هوامش ربح تنافسية
- تمويل شخصي لمدة تصل إلى خمس سنوات
- في حالة وفاة المالك ، يسفر ورثته عن أي مال يدين به
- موافقة مبدئية فورية.
معايير التمويل الشخصي للعسكريين
- يجب ألا يقل عمر المتقدمين عن 18 عامًا
- يجب ألا يقل الراتب الصافي عن 3000 ريال على الأقل لقبول الطلبات
- أولئك الذين يرغبون في الحصول على تمويل يحتاجون إلى سنة واحدة على الأقل من الخدمة لمن يتقاضون رواتب ما بين 3000-3999 ريال سعودي
- لا يشترط لمن يتقاضى راتبًا سنويًا 4000 ريال سعودي أو أكثر أن يكون لديه فترة خدمة عمل
- سن التقاعد مع مراعاة المرتبة
- يُطلب من المستفيدين من التمويل إيداع رواتبهم في بنك الرياض من خلال نظام المسار السريع.
مزايا منتج التمويل الشخصي للقطاع العسكري
- من أهم مزايا التمويل الشخصي من بنك الرياض أنه لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية
- هامش ربح تنافسي للغاية
- يمكن التقديم والاطلاع على تفاصيل قرض بنك الرياض عبر البوابة الرسمية لمصرف الرياض
- في حالة وفاته ، لا يتعين على الوريث دفع أي مبلغ مستحق على العميل الممول
- تصل مدة القروض الشخصية الجديدة إلى خمس سنوات ، لمزيد من المعلومات حول التمويل وتقديم الطلب ، تفضل بزيارة صفحة التمويل الشخصي ببنك الرياض
- موافقة مبدئية فورية
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