منتج التمويل الشخصي الجديد للأفراد .. مزايا وشروط المنتج الشخصي

يقدم بنك الرياض التمويل الشخصي الجديد في القطاع الحكومي والقطاع العسكري بالمملكة العربية السعودية في برنامج القرض الشخصي للموظفين السعوديين ومن أهم مميزات البرنامج الموافقة المبدئية الفورية بما يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية وشروط التمويل طويلة الأجل التي تصل إلى خمس سنوات ، في هذه المقالة سوف نقدم لك شروط وميزات التمويل لموظفي القطاع الحكومي والعسكري.

منتج التمويل الشخصي الجديد وماهي الشروط اللازمة

يجب ألا يقل عمر الحاصل على التمويل 18 عامًا

يجب ألا يقل صافي الراتب عن 3000 ريال سعودي

لا توجد متطلبات الموعد النهائي لخدمة العملاء

يتعين على الملاك الماليين إيداع رواتبهم في البنوك بالرياض باستخدام نظام “سريع”.

مزايا تمويل بنك الرياض للقطاع الحكومي

الميزة الخاصة لنظام التمويل لموظفي القطاع الحكومي السعودي هو أنه لا ينتهك أي من أحكام الشريعة الإسلامية

السعودي هو أنه لا ينتهك أي من أحكام الشريعة الإسلامية تقدم هوامش ربح تنافسية

تمويل شخصي لمدة تصل إلى خمس سنوات

شخصي لمدة تصل إلى خمس سنوات في حالة وفاة المالك ، يسفر ورثته عن أي مال يدين به

موافقة مبدئية فورية.

معايير التمويل الشخصي للعسكريين

يجب ألا يقل عمر المتقدمين عن 18 عامًا

يجب ألا يقل الراتب الصافي عن 3000 ريال على الأقل لقبول الطلبات

الصافي عن 3000 ريال على الأقل لقبول الطلبات أولئك الذين يرغبون في الحصول على تمويل يحتاجون إلى سنة واحدة على الأقل من الخدمة لمن يتقاضون رواتب ما بين 3000-3999 ريال سعودي

لا يشترط لمن يتقاضى راتبًا سنويًا 4000 ريال سعودي أو أكثر أن يكون لديه فترة خدمة عمل

سن التقاعد مع مراعاة المرتبة

يُطلب من المستفيدين من التمويل إيداع رواتبهم في بنك الرياض من خلال نظام المسار السريع.

مزايا منتج التمويل الشخصي للقطاع العسكري