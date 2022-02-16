نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج كفايات المعلمين 1443 اختبار الرخصة المهنية قياس كفايات المعلمين 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج كفايات المعلمين درجة كفايات المعلمين أو اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية هي الحد الأدنى من الدرجات، التي يجب الحصول عليها لاجتياز اختبارات الرخصة المهنية، وبالتالي يتمكن الشخص من تجديد الرخصه و تبعا لمتطلبات وزارة التعليم، حيث تختلف من مستوى وظيفي إلى مستوى آخر، ويكون نظام الرخصة المهنية التأكد من صلاحية المتقدم للوظائف التعليمية.

اختبار كفايات المعلمين

تم الغاء كفايات المعلمين والمعلمات ولكن يتم استبداله باختبار الرخصة المهنية، لكي يستطيع الفرد أن يحصل على الرخصة المهنية لكي يتاح للعمل في مجال التعليم داخل المملكة العربية السعودية، ويتم ذلك من خلال جزئين الجزء الأول هو التربوي العام ويكون لجميع المعلمين والمعلمات الذين يرغبون في بالتدريس من أصحاب المؤهلات العليا والاختبار الثاني وهو التخصصي ويتم اختبار المعلم فى التخصص الذي يدرسه لمعرفة مدى الماما يحب المادة العلمية التي يقدمها الظالم، حيث أنه يختلف باختلاف التخصص.

شروط الرخصة المهنية

وضعت هيئة تقويم التعليم والتدريب بعض الشروط التي يجب أن يتم توافرها في الشخص الذي يرغب فيه البدء أو الاستمرار فى الوظائف التعليمية بالمملكة العربية السعودية، لكي يحصل على رخصه مزاوله مهنه التعليم ومن هذه الشروط ما يلي

● يجب أن يحصل على مؤهل دراسي لا يقل عن درجة البكالوريوس.

● يجب أن يكون لدى سنوات الخبرة المطلوبة على حسب مستويات الرخصة المهنية

● أن اختبار الرخصة المهنية العام والخاص

● أن يحقق الدرجة المطلوبة في جميع الاختبارات لكل المستويات

● لا يكون قد مر أكثر من 12 شهر عن إعلان نتيجة الاختبار

نتائج كفايات للمعلمين برقم الهوية

بعد الانتهاء من عملية أداء الاختبارات تتم عملية التصحيح والتدقيق لأوراق وليس الإجابات المقدمة من المخبري و يتم ظهور النتائج خلال ثلاث اسابيع من تاريخ أداء الاختبار ويمكن الاستعلام و معرفة نتائج كفايات برقم الهوية فقط من خلال أحد الطرق التالية

يمكن من خلال الرسائل النصية القصيرة، حيث أن الهيئة تقوم بإرسال نتائج الاختبارات لجميع أرقام المعلمين المسجلة في بياناتهم الشخصية كما يمكن أن يكون الكترونيا من خلال رابط الموقع الرسمي قياس الاستعلام عن النتيجةم او من خلال الاتصال على الرقم الموحد 920033555