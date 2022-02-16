كم درجة النجاح في اختبار القدرة المعرفية 1443؟ اختبارات قياس الطلاب

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عمر شويل - جدة معرفة درجة النجاح في اختبار القدرة المعرفية من أهم الأمور للخاضعين لهذه الاختبارات، لأنها مهمة للتمكن من الدخول إلى تخصصات محددة في الكليات التي تشترط النجاح في اختبارات القياس للدخول إليها، وتشمل هذه الاختبارات قياس مجموعة متنوعة من المهارات لدى الطلاب، وبالتالي يتم التأكد من مستوى الطالب في كل مهارة منهم، والتأكد من ملائمته للتخصص الذي يريد أن يستكمل دراسته الجامعية به.

درجة النجاح في اختبار القدرة المعرفية

بعد خضوع الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية إلى اختبارات القياس بهدف استكمال الدراسة الجامعية، فإن التعرف على درجة النجاح من أهم الأمور التي يتساءل عنها الطالب، وتتمثل درجة النجاح في قياس للطلاب في الحصول على 50 درجة.

وتهدف هذه الاختبارات إلى التعرف على العديد من مختلف المهارات لدى الطلاب، ومنها المهارات اللغوية، المهارات الكمية، وكذلك كيفية التصرف في مختلف أنواع المواقف.

القدرات التي يتم قياسها عبر اختبارات قياس

هناك أكثر من نوع من القدرات والمهارات التي يتم قياسها من خلال اختبارات قياس، وتتمثل هذه القدرات في التالي:

القدرة اللفظية: أي قدرة الطالب على فهم معاني الكلمات، وتوظيف كل كلمة في مكانها المناسب، وكذلك قدرته على فهم العلاقات بين الكلمات.

أي قدرة الطالب على فهم معاني الكلمات، وتوظيف كل كلمة في مكانها المناسب، وكذلك قدرته على فهم العلاقات بين الكلمات. القدرة الكمية: وتتمثل في قدرة الطالب على معالجة المعلومات الكمية.

وتتمثل في قدرة الطالب على معالجة المعلومات الكمية. القدرات الاستدلالية: أي قدرة الطالب على التفكير بشكل منطقي، مع تطبيق كافة قواعد الاستدلال لتوضيح المعلومات والبيانات، والتوصل إلى الاستنتاجات الخاصة بها.

أي قدرة الطالب على التفكير بشكل منطقي، مع تطبيق كافة قواعد الاستدلال لتوضيح المعلومات والبيانات، والتوصل إلى الاستنتاجات الخاصة بها. القدرة المكانية: وهي قدرة الطالب على التكيف البصري من خلال استخدام أشكال هندسية وصور، القدرة على تصوير الصور الثنائية والثلاثية الأبعاد.

شروط التسجيل في اختبارات قياس

لكي تتمكن من التسجيل في اختبارات قياس لابد من توفر الشروط التالية:

إرفاق كل المستندات المطلوبة والمعتمدة.

نسخة من الحساب البنكي الخاص بك، صورة شخصية، صورة من الشهادة المعتمدة من وزارة التعليم.

رقم السجل المدني وتاريخ الميلاد.

الدخول إلى موقع قياس وتسجيل كافة البيانات المطلوبة.

أهداف اختبارات قياس

تتمثل أهم الأهداف من هذه الاختبارات في التالي: