عرض تمويل إمكان الميسر 50,000 ريال بدون رسوم وبلا كفيل أو تحويل الراتب

عرض التمويل الميسر والتمويل الإضافي في المملكة العربية السعودية من شركة إمكان للتمويل طول شهر فبراير لهذا العام الحالي 2022م من أهم الموضوعات الحيوية التي يبحث عنها الكثير من المواطنين السعوديين الراغبين في طلب التمويل لدى شركة إمكان حيث يوفر تمويل إمكان التمويل بدون رسوم إدارية خلال شهر فبراير بالكامل كما يمتاز بتوفير العديد من الخصائص التمويلية المتعددة ومنها الحصول على طلب التمويل الميسر بموافقة فورية بدون كفيل غارم سعودي وبدون الحاجة إلى تحويل المرتب الشهري الخاص بالعميل المتقدم السعودي الجنسية عبر شركة إمكان للتمويل في السعودية.

كافة الشروط للموافقة على طلب التمويل الميسر لدى شركة إمكان

شركة إمكان للتمويل بالتعاون مع مصرف الراجحي السعودي تقدم العديد من الخدمات للمواطنين السعوديين بالمملكة العربية السعودية ويصل مبلغ التمويل إلى خمسون ألف ريال سعودي بموافقة فورية عبر تمويل إمكان الميسر ولكن لابد من توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على طلب التمويل الميسر لدى شركة إمكان كالتالي:

شرط أساسي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وعمره يبلغ 25 سنه فأكثر من ذلك حتى 60 سنه لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة.

كذلك التمويل الميسر النقدي يصل إلى خمسون ألف ريال سعودي بموافقة شركة إمكان بشرط أن يكون المتقدم يمتلك دخل شهري ثابت لا يقل عن 2000 ريال لعملاء الراجحي و5000 ريال لغير عملاء الراجحي السعودي.

توفير تقرير سمة كذلك فتح حساب بنكي لدى بنك الراجحي السعودي.

إحضار سجل ائتماني مناسب للموافقة الفورية على التمويل الشخصي الميسر لدى شركة إمكان.

توفير مدة عمل مناسبة تبدأ من ستة أشهر فأكثر من ذلك للموافقة على التمويل الميسر لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية.

أهم المزايا التمويلية المتاحة لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة