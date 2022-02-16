نظام الضمان الاجتماعي المطور تسجيل دخول منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa

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عمر شويل - جدة نظام الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة العربية السعودية، من أهم الموضوعات التي يبحث عنها المواطن السعودي، بعد إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن انطلاق نظام الضمان الاجتماعي الجديد، والتسجيل عليه بدايةً من 20 نوفمبر 2021 على منصة الدعم والحماية بالتوازي مع منصة التسجيل القديمة، على أن التسجيل سوف يتوقف على المنصة القديمة في 23 مايو 2022، وقد نوهت وزارة الموارد البشرية على ضرورة دخول المستفيدين المسجلين من قبل والتسجيل على النظام المطور، لضمان استمرار الحصول على معاش الضمان الاجتماعي، ونحن من خلال موقعنا “ثقفني” نهتم بعرض أهم الأخبار والموضوعات بالتفاصيل من مصادرها الرسمية.

رابط التسجيل على نظام الضمان الاجتماعي الجديد

الدخول على منصة الدعم والحماية “sbis.hrsd.gov.sa“.

تسجيل بيانات المتقدم على النظام الجديد.

ملئ طلب الضمان المطور.

نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور

يتم فحص طلبات التسجيل على نظام الضمان المطور الجديد، وإصدار نتائج أهلية الضمان المطور في خلال 20 يوم من تاريخ التقديم، وتكون نتيجة الطلب بمؤهل أو غير مؤهل على حسب توافر شروط الاستحقاق، ويجب التأكد من صحة البيانات المسجلة وتطابقها مع بيانات الجهات ذات الصلة وذكر كافة مصادر الدخل لضمان الحصول على معاش الضمان، وفي حالة كون حالة الطلب غير مؤهل يمكن التقديم مرة أخري بعد التعرف على سبب الرفض.

منصة الدعم والحماية الاجتماعية

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

لتحقيق أعلى استفادة من نظام الضمان الجديد وتسجيل الطلبات للراغبين في الحصول على راتب الضمان بسهولة.

كما يتم من خلال المنصة فحص الطلبات وتحديد المنطبق عليهم شروط الاستحقاق حتي يصل معاش الضمان لمستحقيه.

وسوف تكون المنصة في حلول 23/5/2022 هي الطريق الوحيد للتسجيل على نظام الضمان المطور.

بعد توقف المنصة القديمة التابعة للموارد البشرية في نفس التاريخ.

أهم تساؤلات التسجيل على نظام الضمان المطور

وصل تساؤل لخدمة العملاء بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن هل المسجلين على النظام القديم يجب عليهم التسجيل على النظام الجديد أم لا ؟ وكان الرد بأنه يجب على المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي القديم التسجيل على النظام الاجتماعي المطور لضمان استمرارية الحصول على المعاش، نظراً لأن النظام الجديد يضمن حصول المستحقين على المعاش والاستفادة تكون لمن تتحقق لديه الشروط.

نظام الضمان المطور

تم إطلاق نظام الضمان المطور في المملكة العربية السعودية، لتحقيق أهداف التطوير والتحديث ضمن روية 2030.

حيث يغطي النظام الجديد الأسر الأشد احتياجاً لتوفير أهم متطلبات الحياة.

ورفع العبء عن الأفراد والآسر المتأثرة بالتحديث الاقتصادي الذي تقوم به المملكة.

فيعتبر نظام الضمان الجديد أحد أهم أنظمة الحماية الاجتماعية التي تقدمها السعودية لمواطنيها.

فهناك دعم حساب المواطن الذي يتم صرفه بصفة شهرية كل يوم 10 من الشهر الميلادي، والذي تم تفعيله في أواخر 2017 مع بدء تفعيل الإصلاح الاقتصادي وما ترتب عليه من أثار سلبية للعديد من الآسر.