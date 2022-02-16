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عمر شويل - جدة رابط تسجيل العنوان الوطني في البريد السعودي وطريقة تحديثه ، تسعي الحكومة السعودية دائما إلي التطور ومواكبة التكنولوجيا ، وذلك لخدمة المواطن السعودي ، وتحقيق رؤية المملكة 2030 ، ويعتبر العنوان الوطني احد الخدمات التي قامت المملكة بتقديمها لخدمة المواطنين في المملكة ، ومن خلال العنوان الوطني يستطيع المواطن الحصول علي كثير من الخدمات ، ويمكن من خلاله وصول الطرود البريدية والشحنات القادمة من داخل أو خارج المملكة ، وتسجيل العنوان الوطني يعتبر امر هام للمواطن السعودي ، حتي يسهل التوصل اليه بسهولة ، من خلال العنوان الوطني في البريد السعودي ، لذلك سنتعرف من خلال مقالنا علي رابط التسجيل ، وكذلك طريقة تسجيل العنوان الوطني في البريد السعودي ، وكيفية تحديثه ، وذلك من خلال السطور الآتية.

رابط تسجيل العنوان الوطني في البريد السعودي وطريقة تحديثه

جاءت اهمية العنوان الوطني ، وتسجيل عنوان وطني لكل مواطن ، لكي يكون لكل مواطن عنوان واحد ودائم للتسجيل في معاملات الدولة ، أو للتقدم لشغل وظائف مختلفة في المملكة ، ويمكن التسجيل من خلال الموقع الرسمي للبريد السعودي ، وعند تغيير العنوان ، يجب الدخول مره اخري والتغيير للعنوان الجديد.

كيفية تسجيل العنوان الوطني في البريد السعودي

يعتبر تسجيل العنوان الوطني امر هام وضروري لكل مواطن ، وهي خدمة مجانية يقدمها البريد السعودي ، ويتم التسجيل من خلال البريد السعودي ، باتباع مجموعة من الخطوات وهي كالتالي:

الدخول عبر الموقع الرسمي للبريد السعودي.

من الصفحة الرئيسية يتم تسجيل الدخول علي قطاع الأفراد.

الانتقال إلى الصفحة التالية صفحة إدخال البيانات.

يتم اختيار نوع الحساب وهو حساب أفراد.

ادخال البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة ، مثل اسم المستخدم ، ورقم الهوية ، وكلمة المرور ، وإدخال الرمز المرئي المكون من اربع أرقام علي الصورة.

الضغط على تسجيل الدخول.

طريقة تحديث العنوان الوطني

تتيح هذه الخدمة للمواطنين تحديث عنوانهم الوطني من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد ، حتي يسهل مراسلاتهم ، ويمكن تحديث العنوان الوطني من خلال اتباع الخطوات التالية :

تسجيل الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد.

الضغط على بدء الخدمة.

يتم اختيار تعديل العنوان أو إثبات العنوان.

إذا تم اختيار تعديل عنوان ، يتم تعبئة المعلومات المطلوبة.

في حالة اختيار إثبات العنوان ، يتم استعراض الإثبات ، ويمكن طباعته.

بعد اتباع هذه الخطوات ، سيتم إشعاركم برقم المعاملة بعد تسليم الطلب.

ويمكن التواصل مع مؤسسة البريد السعودية ، من خلال الرقم الموحد 19992 ، أو زيارة أحد مكاتب البريد السعودي ألموجوده في أنحاء المملكة العربية السعودية.