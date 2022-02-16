نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “تطبيق ريف reef” الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية www.reef.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم طريقة الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية وهذا عبر تطبيق ريف الإلكتروني، حيث ينتظر الكثير من الأشخاص الذين قاموا بالتسجيل حديثا في أحد القطاعات المدعومة في الدعم الريفي الإعلان عن نتائج قبولهم في برنامج دعم ريف، وسنتابع معكم في هذا المقال كيفية القيام بالاستعلام عن حالة الطلب الخاصة بكم ، كما سنتعرف معكم على شروط قبول الطلب، فتابعوا معنا.

دعم reef

تقدم الحكومة السعودية دعم ريف للمواطنين والمواطنات السعوديين أصحاب المشاريع الصغيرة المتعلقة بالإنتاج الغذائي أو الأعمال اليدوية، حيث تسعى الدولة السعودية إلى دعم تلك الفئات بشكل جيد وهذا ليطوروا من أنفسهم وينهضوا بالإنتاج المحلي السعودي.

ريف لدعم الأسر المنتجة

حيث يتم دعم العديد من المشاريع في العديد من القطاعات في البرنامج، حيث إنه اذا كان مشروعك يعمل في أحد تلك القطاعات فإنه يمكنك التقديم على دعم ريف والاستفادة من الدعم بشكل شهري، والبرامج كالآتي:

الإنتاج الحيواني وتريبة الماشية.

زراعة المحاصيل البعلية.

إنتاج البن العربي.

منتجات الثروة السمكية مثل مزارع السمك.

منتجات القيمة المضافة والأسر المنتجة مثل الصناعات اليدوية.

قطاع زراعة الورود.

زراعة الفاكهة.

في حالة اذا كنت تعمل بأحد القطاعات التالية فيمكنك التسجيل في دعم ريف 1443، ولكن يجب أن تنطبق عليك الشروط، والتي سنتعرف عليها في الأسطر القادمة.

شروط دعم ريف

ويوجد العديد من الشروط التي يجب على الراغبين في الدخول في الدعم والاستفادة منهم أن يتوافروا عليها، وهذه الشروط كما يلي:

أن تكون سعودي الجنسية.

العمل في أحد القطاعات المذكورة أعلاه بنفسك.

ألا يقل عمرك عن 21 سنة.

يجب ألا تكون عاملا في القطاع العام أو الخاص.

ألا يتجاوز دخلك الشهري 6000 ريال.

امتلاك وثيقة العمل الحر.

وهذه هي الشروط الأساسية الخاصة بك، والتي اذا لم تكن موجود يتم رفض طلبك مع الأسف.

تطبيق ريف

ويمكنكم الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية بكل سهولة وهذا عبر تطبيق ريف على الجوال أو من خلال موقع ريف الإلكتروني على الحاسوب، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية