موعد نزول الدعم السكني السعودي للمستحقين 1443 و خطوات التسجيل وشروطه

موعد نزول الدعم السكني السعودي للمستحقين هذا من أكثر الأشياء والموضوعات التي يتساءل عنها عدد كبير جداً من المواطنين السعوديين المستحقين و المسجلين في الدعم السكني، حيث تقدم وزارة الإسكان السعودية بالمشاركة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تقديم المساعدات والخدمات التي تساعد كافة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، ومن أهم هذه الخدمات هو الدعم السكني، حيث يوفر للمستحقين الدعم بشكل شهري يساندهم ويساعدهم في تلبية احتياجاتهم اليومية ورفع العبء عنهم، لهذا سنقدم لكم كافة التفاصيل الخاصة بالدعم السكني من حيث موعد صرف الدعم و شروطه و طريقة التسجيل.

موعد صرف الدعم السكني السعودي للمستحقين لشهر فبراير 1443

تحرص كافة الجهات الحكومية السعودية على تحديد موعد يتم من خلال صرف الدعم السكني لمستحقيه وهذا لتسهيل على المواطنين من البحث عن موعد صرف الدعم، و وضحت وزارة الإسكان أن موعد صرف الدعم السكني يوم 24 من كل شهر ميلادي و يتوافق موعد صرف الدعم لشهر فبراير يوم الجمعة 24 من فبراير 2022 الموافق 23 رجب 1443 ھ، ولكن في حالة تتوافق اليوم مع يوم إجازة يتم تقديم موعد الصرف أو تأخيره يوم.

خطوات التسجيل في الدعم السكني السعودي 1443

يبحث عدد كبير من المواطنين عن خطوات الحصول على الدعم السكني، وسنقدم لكم طريقة التقديم في الدعم السكني وهي:

أولاً يقوم المواطن بالدخول إلى منصة الدعم السكني.

سيظهر أمامك الصفحة الرئيسية للموقع قم بالنقر على أيقونة تسجيل الدخول.

ثم قم بإدخال البريد الإلكتروني ثم النقر على التالي.

سيظهر أمامك نموذج التقديم قم بإدخال البيانات المطلوبة من الاسم، رقم الهوية، محل الإقامة.

ثم قم بإدخال البريد الإلكتروني و كلمة المرور.

بعد ذلك قم برفع المستندات والأوراق المطلوبة للتسجيل في الدعم السكني.

الموافقة على الشروط و الأحكام.

ثم الضغط على تقديم الطلب.

شروط التقديم في الدعم السكني