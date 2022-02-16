نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “تاريخ نزول الضمان المطور” موعد صرف الضمان المطور للمستفيدين sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم تاريخ نزول الضمان المطور، حيث يبحث الكثير من الأشخاص في المملكة خاصة من تم قبولهم في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد مؤخرا عن موعد صرف الضمان المطور، حيث قد تابعنا مع حضراتكم كيفية الاستعلام عن أهلية الضمان المطور 2022، والتي تعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يوميا عن نتائج الطلب الخاصة بالعديد من الأسر والأفراد، ويتسائل الأشخاص الذين تم قبولهم مؤخرا في الضمان المطور عن موعد صرف المعاش لهم، وهذا ما سنتعرف عليه معا، فتابعوا معنا.

كيف اعرف اني مقبول في الضمان الاجتماعي

ولكن قبل أن تتسائل عن موعد نزول الضمان الاجتماعي في حسابك، يجب عليك أولا أن تتأكد أنه تم قبولك في الضمان المطور، حيث تقدم الآلاف من المواطنين والمواطنات والأسر السعودي على الضمان الاجتماعي الجديد منذ أن تم إطلاقه عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، حيث تجاوزت أعداد المتقدمين ال220 ألف أسرة.

وهذا العدد الهائل من الطلبات يجعل الوزارة في عمل دائم لدراسة أهلية كل حالة ثم الرد عليها، وهذا تسبب في تأخر نتيجة حالة الطلب للكثير من الأسر، وتعلن الوزارة بشكل يومي عن نتائج أهلية العديد من الأسر والتي يمكن أن تكون أسرتك منهم.

اهلية الضمان المطور

اذهب إلى موقع الضمان المطور sbis.hrsd.gov.sa.

سجل الدخول برقم الهوية الوطنية وكلمة المرور خاصتك بالنظام.

ثم اذهب إلى الطلبات.

سيظهر لك الطلب الخاص بك والحالة (مؤهل، غير مؤهل، قيد الانتظار 25 يوم).

موعد صرف الضمان المطور

ويتسائل العديد من الأشخاص عن الموعد الخاص بنزول معاش الضمان الخاص بهم، وهذا بعد أن يتم الإعلان عن أنهم مؤهلين للحصول على الضمان المطور، وهذا ما سنتعرف معه عليكم.

حيث لم تعلن الوزارة عن موعد محدد لمن تم قبولهم مؤخرا في الضمان، ولكن الوزارة بدأت في صرف الضمان المطور للمستفيدين من يوم 20 يناير 2022 للمستفيدين.

تاريخ نزول الضمان المطور

وفي حالة قبولك ولم يتم صرف الدعم الخاص بك يمكنك الاستفسار عن موعد نزوله عبر رقم الضمان المطور 19911، ولكن من المؤكد أنه سيتم صرف الضمان لك على الأكثر مع الدفعة الخاصة بالشهر المقبل، وهذا مع راتب الضمان الاجتماعي شعبان 1443، والذي سيصرف في التاريخ التالي: