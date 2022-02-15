دليل ازياء يوم التأسيس السعودي 1727 لبسنا يوم بدينا احتفال 22 فبراير بالسعودية

دليل ازياء يوم التأسيس السعودي 1727 الذي تم إطلاقه اليوم الثلاثاء 15 فبراير 2022 من قبل الحساب الرسمي ليوم التأسيس تزامنًا مع اقتراب الاحتفالات بموعد الإجازة الرسمية ليوم التأسيس بالمملكة، والتي ستوافق يوم الثلاثاء القادم الموافق 22 من شهر فبراير 2022 الموافق 21 رجب 1443هـ وقد تم رفع دليل لبس يوم التأسيس تحت شعار لبسنا يوم بدينا، والذي يظهر فيه الأزياء الرجالي والنسائي العريقة يوم تأسيس المملكة العربية السعودية 1727م.

دليل ازياء يوم التأسيس السعودي 1727 لبسنا يوم بدينا

إضافة لما سبق ذكره فان إطلاق دليل أزياء يوم التأسيس كان الملفت للأنظار فيه هو لبس النساء السعوديات بشكله العريق بطبيعته المحتشمة، ورغم ذلك ظهر بوضوح التنوع بين المناطق في طريقة ارتداءه وفق ذوق النساء آنذاك، وقد دعا حساب يوم التأسيس أن تختار كل سعودية لبس للاحتفال بيوم التأسيس قريب من زي النساء السعوديات في نفس المناطق قديمًا، ووفق ما تم استعراضه نجد التالي:

أولًا المقرونة والذي تكرر ذكرها في زي المنطقة الشمالية وهو عبارة عن منديل يربط به الرأس لونه أسود كبير الحجم يتم طيه من الوسط على شكل هندسي مثلث. كذلك الشيلة من أكثر ما تم ذكره من لبس نساء المنطقة الجنوبية السعودية، وهو عبارة عن قماش أسود مزين الأطراف بخيوط ملونة ومعلق به الخرز، ويتم تثبيتها بعصبة ملونة بالأصفر والأحمر. أيضًا المخنق من لبس المنطقة الوسطى بالسعودية، وهو عبارة عن قماش شيفون أو تل شفاف يتم تخييطه كاملًا باستثناء فتحة تطويق الوجه، وكان يتم ارتداءه للخروج من المنزل كما كانت ترتديه الفتيات الصغيرات بالعمر. وفي المنطقة الشرقية بالسعودية ظهرت البطوله وهو عبارة عن غطاء للوجه ماعدا فتحتي العيون، وكان مخصص للنساء المتقدمات بالعمر، ويخيط من قماش سميك مبطن من الداخل. وفي منطقة غرب السعودية اشتهر ارتداء النساء المسدح وهو عبارة عن ثوب واسع فضفاض لا يشف ولا يصف جسد المرأة، ومكون من 5 قطع مقاساتها مختلفة طبقاتها يتم ارتداءها فوق بعضها البعض، وكان يتم صنعه من الأقمشة المنقوشة.

لبس يوم التأسيس السعودي للرجال والنساء 1727م

وقد كشف دليل أزياء يوم التأسيس الذي أطلقة الحساب الرسمي يوم التأسيس 1727 بالسعودية التباين في لبس الرجال من منطقة لمنطقة نذكرها بالترتيب التالي: