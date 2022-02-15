سعر سيارات كيا المستعملة بحالة جيدة للبيع في المملكة العربية السعودية

تعتبر سيارة كيا من السيارات الفخمة المحببة لدى الجمهور في جميع دول العالم وأصبحت الأن متوفرة بكثرة في المملكة العربية السعودية وتتسم السيارة بالكثير من الصفات التي تجعلها مميزة عن باقي السيارة

أصل سيارات كيا

وسيارات كيا تصنف ثاني أكبر مصنع للسيارات في كوريا الجنوبية، وذلك بعد شركة هيونداي موتور، ومقر شركة كيا الرئيسي حاليا في سيول، كما يقع قسم المبيعات والتسويق لشركة كيا في الولايات المتحدة الأمريكية، وتعد الشركة حاليًا أسرع شركات تصنيع السيارات تقدماً، وأقدم منتج للسيارات في كوريا، ويرجع أصل أسم سيارة كيا إلى معنى الخروج من آسيا، وقد أقيمت الشركة بالفعل في قارة آسيا، وأصبحت من الشركات المتسابقة عالميًا في عالم صناعة السيارات، ويتوافر منها الكثير من السيارات المستعملة بأسعار مميزة فيومن بين تلك السيارات كلًا من التالي.

أسعار سيارات كيا المستعملة في السعودية

سيارة كيا سورينتو 2016 المتوفرة بسعر 53 ألف ريال سعودي. سيارة كيا سبورتاج 2016 المتوفرة بسعر 35 ألف ريال سعودي. سيارة كيا أوبتيما 2015 المتوفرة بسعر 21 ألف ريال سعودي. سيارة كيا سيراتو 2017 المتوفرة بسعر 20 ألف ريال سعودي. سيارة كيا كادنزا 2020 المتوفرة بسعر 85 ألف ريال سعودي. سيارة كيا سيراتو 2016 المتوفرة بسعر 25 ألف ريال سعودي. سيارة كيا سيراتو 2017 المتوفرة بسعر 24 ألف ريال سعودي. سيارة كيا كارنفال 2014 المتوفرة بسعر 22 ألف ريال سعودي سيار كيا سيراتو 2011 المتوفرة بسعر 14 ألف ريال سعودي.

سيارات كيا المستعملة للبيع في المملكة العربية السعودية

يتوفر من كيا الكثير من السيارات المستعملة التي من بينها كلًا من التالي.