رسميا: ننشر اسعار العمرة فى مصر لشهر رجب وشعبان ورمضان وشروط الحصول على التأشيرة

تستعد شركات السياحة بجمهورية مصر العربية لإعداد برامج العمرة هذا العام تزامناً مع قرار الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية بعودة رحلات الطيران بين مصر والسعودية، والاستعداد لاستقبال رحلات العمرة هذا العام بعد توقف دام لعامين بسبب جائحة فيروس كورونا، ومع اشتياق المواطنين لزيارة بيت الله الحرام، ومع تداول خبر عودة رحلات الطيران بين السعودية ومصر استقبل المصريين الخبر بالفرح والسرور، وبدأ المواطنين في البحث عن أسعار العمرة هذا العام استعداداً للذهاب للملكة وقضاء مناسك العمرة بعد طول غياب، وإليكم تفاصيل الخبر واسعرا العمرة 2022 في مصر

اسعار العمرة فى مصر لشهر رجب وشعبان ورمضان

قررت المملكة العربية السعودية تخفيف الإجراءات الاحترازية بالمسجد النبوي والمسجد الحرام مع عودة الصلاة بدون تباعد، واستقبال رحلات العمرة الداخلية للمواطنين بالمملكة بشروط محددة، مع عزم المملكة باستقبال الوفود من خارج البلاد لقضاء العمرة هذا العام، وأوضحت الجمعية العمومية لغرفة السياحة بجمهورية مصر العربية أن أسعار العمرة هذا العام ستكون مرتفعة عن الأعوام السابقة بنسبة تتراوح بين 50% و 60%، وذلك لارتفاع الأسعار عالمياً مع وضع شروط من قبل المملكة العربية السعودية للوافدين لقضاء العمرة لمنع إنتشار فيروس كورونا بين المواطنين وهذه العوامل أدت في النهاية لزيادة كبيرة في الأسعار

أسعار العمرة 1443هـ

أسعار العمرة تختلف من شركة سياحة وأخرى وذلك وفقاً للبرنامج المعد للعمرة وهناك توقعات بأسعار تقريبية للعمرة هذا العام وسيتراوح سعر العمرة في البرنامج الاقتصادي ما بين 15 إلى 22 ألف جنيه، وعمرة برنامج ال4 نجوم يتراوح سعرها ما بين 25 إلي 27 الف جنيه، وبالنسبة للعمرة داخل برنامج ال5 نجوم فمن المتوقع أن يبلغ سعرها 30 ألف جنيه، وتكلفة العمرة تشمل تذاكر الرحلة ذهاب وعودة، وفندق الإقامة ومواصلات التنقلات، وعمل برنامج داخلي يشمل زيارة الأماكن الدينية بالمملكة العربية السعودية، كما أن هناك بعض الشركات السياحية تقدم بعض الهدايا للمعتمرين، وطالبت المملكة العربية السعودية جموع المعتمرين بضرورة الإلتزام بالشروط للعمرة هذا العام وهي: