رابط التقديم على منحة الاراضي السكنية المجانية 1443 عبر منصة سكني

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عمر شويل - جدة التقديم على منحة الاراضي السكنية المجانية 1443، حيث إن هذه المنحة واحدة من ضمن مبادرات دعم الاسكان التي أطلقت من قبل الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية ووزارة الاسكان للعديد من المواطنين في المملكة وذلك لأن يتم مساعدة المواطنين على الحصول على قطعة أرض في المدينة التابع لها للقيام ببناء منزل.

منحة الاراضي السكنية المجانية 1443

تعتبر هذه المنحة أحد مبادرات الحكومة في المملكة العربية السعودية التي تخص دعم الاسكان والتي قدمت للمواطنين من خلال مبادرة الديوان الملكي، حيث إن جميع المواطنين الذين ينطبق عليهم شروط هذه المنحة لهم حق أمتلاك قطعة أرض مجانية من أجل بناء منزل على قطعة الارض.

شروط منح الاراضي من سكني

هناك عدد من الشروط التي وضعت من جانب الحكومة في المملكة العربية السعودية وذلك من أجل التسجيل في المنحة، حيث تتلخص هذه الشروط في النحو التالي:-

لابد من إن يكون المتقدم للحصول على الاراضي السكنية مواطن سعودي الجنسية ومقيم فيها بشكل دائم.

إن يكون ضمن المستفيدين من برنامج دعم سكني.

يجب إن يكون مسؤول عن عائلة.

إن لم يسبق له الحصول على دعم سكني من قبل.

عدم أمتلاك منزل مناسب لأخر خمس سنوات ماضية.

يشترط إن يكون المتقدم ليس لدية دخل كافي من أجل الحصول علي منزل مناسب.

التقديم على منحة الاراضي السكنية المجانية 1443

تستطيع التقديم على منح الاراضي السكنية المقدمة من قبل الديوان الملكي ووزارة الاسكان في المملكة العربية السعودية إلكترونياً حيث إن ذلك يكون عبر القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:-