نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تجديد السجل الزراعي عبر خدمات وزارة البيئة والمياه والزراعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما هي خطوات تجديد السجل الزراعي والتي تعد من الخدمات التي تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة من خلال موقعها الإلكتروني، من أجل العمل على تطوير السجلات الزراعية أو إصدارها للمستفيدين من الخدمة من المواطنين، والتي تم إدراجها ضمن الخدمات الرقمية التي تسهل وتيسر على المواطنين استخراج سجل زراعي بدون بذل الجهد أو إضاعة الوقت وهو ما سنعمل على توضيح خطواته من خلال المحتوى الكتابي المرفق.

طريقة تجديد السجل الزراعي

من الخدمات التي توفرها الوزارات والهيئات الحكومية والمنتفعين بها، عملية تحديث البيانات ليحصل كل مواطن على خدمته بشكل جيد وصحيح، ويمكن تتبع خطوات تجديد السجل الزراعي كالتالي:

الدخول على موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الخدمات الإلكترونية

تجديد السجل الزراعي

بتم طلب تعبئة عدد من البيانات منها رقم الهوية الوطمية والجوال والبريد الإلكتروني.

راجع البيانات التي تخصك قبل إرسال الطلب ثم الإرسال لتتولي الهيئة فحص الطلب.

انتظار تلقي رسالة من الهيئة تفيد بحالة قبول طل أو الحصول على السجل الزراعي

طريقة الاستعلام عن السجل الزراعي

يمكن معرفة طريقة الاستعلام عن السجل الزراعي تتما وفي اتباع الاتي:

الدخول على موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة

الاستعلام عن المعاملات.

سجل البيانات المطلوبة.

كيفية استخراج رخصة السجل الزراعي وطباعته

حتى تكتمل الخدمة سنتعرف على كيفي استخراج رخصة زراعية أو السجل الزراعي من الخدمات الإلكترونية :

من موقع الوزارة يتم الدخول على خدمة استخراج رخصة زراعية أو إصدار سجل زراعي

يمكن الدخول على الخدمة ببيانات حساب المستخدم في منصة أبشر الأفراد أو بوابو النفاذ الوطني.

سجل بيانات رسالة التحقق التي تصل على رقم الهاتف الجوال.

تعرف على التعليمات للحصول على الرخصة وما يتعلق بها من ضوابط.

طلب رخصة زراعية ثم إنشاء حساب المستخدم

تعبئة المعلومات الشخصية.

تعبئة بيانات الأرض الزراعية ومنها المساحة مع مراعاة الشروط.

رفع المستندات ثم إرسال طلب تسجيل موقع زراعي.

طريقة طباعة الرخصة الزراعية بنفس الألية ومن نفس الموقع يتم الدخول على خدمة السجل الزراعي ثم تعبئة البيانات المطلوبة للدخول والموافقة على الشروط، وتتبع الإجراءات حتى إمكانية طباعة الرخصة.